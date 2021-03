Vous serez bientôt en mesure d’utiliser Edge sur votre Xbox

Les premières consoles de jeu n’étaient en fait que des machines conçues pour le jeu et le jeu seul. Cependant, de nos jours, les consoles sont de véritables ordinateurs, surtout depuis qu’elles fonctionnent à peu près sur le même matériel que les ordinateurs de bureau. Sans surprise, certaines applications que l’on associe normalement aux PC ont également trouvé leur place sur les consoles.

Et, vous avez peut-être enfin une bonne raison d’utiliser le navigateur Web de votre console pour plus que le strict nécessaire. Jusqu’ici, les utilisateurs de Xbox ont toujours eu du mal à accéder correctement à l’internet sur leur console. Heureusement, cela va changer, car Microsoft propose son navigateur Edge Chromium sur différents modèles de Xbox. Cela vous permettra de surfer sur le Web en utilisant les nombreuses fonctionnalités Edge existantes sur votre console.

Comme le rapporte The Verge, les utilisateurs du groupe Alpha Skip-Ahead pourront d’abord essayer Edge Chromium. Dans un premier temps, vous pourrez utiliser ce navigateur sur une Xbox One, une Xbox Series S et une Xbox Series X.

En général, Edge Chromium vous permettra d’accéder très facilement à des sites Web et à divers services en ligne sur votre Xbox. Vous continuerez à bénéficier des fonctionnalités existantes de Edge afin de pouvoir tirer le meilleur parti de vos sessions de navigation sur le Web. Ces fonctionnalités comprennent la possibilité d’utiliser des extensions, d’empiler des onglets verticalement, d’utiliser des collections et de nombreuses autres fonctionnalités auxquelles vous êtes habitué dans Edge pour les ordinateurs.

the latest Xbox Alpha skip ahead build includes the Chromium version of Microsoft Edge pic.twitter.com/C34d59UYuJ —Tom Warren (@tomwarren) March 6, 2021

Edge Chromium pour Xbox n’est pas encore un produit entièrement fiable, ce qui signifie que vous allez forcément rencontrer un problème ici et là en utilisant le navigateur de votre console. Au moment cet article, le navigateur ne prend pas entièrement en charge les claviers et les souris. Vous ne pouvez actuellement l’utiliser qu’avec votre manette Xbox, et il n’est pas exempt de bugs pour le moment.

La disponibilité de Google Stadia

Plus intéressante est la compatibilité avec des dizaines d’applications Web qui fonctionnent déjà sur les navigateurs Web basés sur Chromium. Au-delà de Discord et de Skype, Microsoft Edge sur votre Xbox vous permettra également d’accéder à Google Stadia, mais nous ne savons pas encore quelles seront les performances. En outre, Edge améliorera la gestion des différentes applications Web dans le navigateur, de sorte que vous pourrez utiliser de nombreuses applications Web directement sur votre console.

Si vous ne faites pas partie du groupe de testeurs Xbox, vous pouvez toujours naviguer sur le Web sur votre Xbox, mais en utilisant un autre navigateur. Évidemment, le fait que la Xbox soit équipée d’un navigateur Web n’est pas vraiment nouveau. Après tout, elle dispose de l’ancienne version de Edge, désormais appelée Edge Legacy, qui utilisait le moteur edgeHTML de Microsoft. Bien que ce moteur ait été fonctionnel en tant que navigateur Web, il n’était pas exactement compatible avec de nombreux sites utilisant les technologies Web modernes ou visant la compatibilité avec Google Chrome, en particulier.