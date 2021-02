Google TV disposera d’un mode « Basic TV », interface utilisateur « de base »

Google TV est peut-être la grande poussée d’Android pour dominer le salon, mais il semble que Google soit enfin prête à reconnaître que tout le monde ne veut pas plus que le strict minimum de sa télévision connectée. Une nouvelle option « Basic TV » qui sera ajoutée à Google TV offrira une approche plus directe des fonctionnalités de la télévision à l’ancienne, plutôt que de pousser des choses comme les applications et Google Assistant.

Les tentatives de Google de se frayer un chemin dans le secteur du divertissement à la maison ne sont pas vraiment nouvelles. La société a lancé Google TV en 2010, avec notamment une télécommande pour le décodeur de Sony, puis l’a remplacée par Android TV en 2014.

Depuis lors, elle a fait des percées tant avec les décodeurs, les barres de son et les dongles qu’en tant que système d’exploitation préchargé pour les fabricants de téléviseurs. Plus récemment, Google s’est repositionné, ressuscitant le nom Google TV pour la plateforme. Selon les dernières fuites, il semble que la simplicité soit l’une des nouvelles grandes promesses.

Une nouvelle option « Basic TV » a été repérée dans le code du dongle de développement ADT-3 par 9to5Google. Google a par la suite confirmé qu’elle sera disponible sur tous les téléviseurs vendus avec Google TV ; les premiers appareils à le faire devraient être lancés par Sony et TCL plus tard en 2021.

Comme son nom l’indique, le nouveau mode contourne effectivement la plupart des fonctions connectées. Les applications — comme Netflix, Hulu et Disney+ — et Google Assistant ont disparu, tout comme les recommandations en matière de contenu. Vous ne pourrez plus non plus diffuser des vidéos et des fichiers audio d’un appareil mobile vers la télévision.

Adieu les fonctions connectées

En fait, il ne restera plus que la prise en charge des entrées HDMI du téléviseur et de la télévision si elle est connectée à une antenne.

La plateforme TV de Google s’est certainement améliorée au fil des ans. Néanmoins, il y a beaucoup de gens pour qui leur principale source de média est un décodeur filaire et peut-être un lecteur de DVD ou de Blu-ray. Pour eux, le fait de pouvoir contourner les fonctions connectées de Google TV et d’utiliser simplement leur nouveau téléviseur comme un écran relativement stupide pourrait leur faciliter la tâche. Il n’est pas surprenant que Google facilite le passage du mode « Basic TV » à l’expérience Google TV complète, bien qu’il semble que le passage dans la direction opposée nécessitera une réinitialisation complète.