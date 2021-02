La PlayStation 5 bénéficiera de la prise en charge du stockage extensible SSD

La PlayStation 5 a surpassé la PS4 avec un stockage plus rapide, une nouvelle manette et de meilleurs graphismes. Mais, il y a une chose qui manque à la nouvelle console : un stockage rapide et extensible. Il semble que Sony pourrait enfin activer cette fonction dans une prochaine mise à jour de la PS5.

Pour rappel, la console de nouvelle génération de Sony a été lancée avec un emplacement d’extension extensible, mais il était inutilisable.

Selon un rapport de Bloomberg, Sony activera la baie de disque extensible M.2 SSD de la PS5 et des vitesses de ventilation plus élevées d’ici le milieu de l’année. Cela permettra aux utilisateurs d’installer des disques SSD M.2 dans la console pour augmenter les 825 Go déjà intégrés. La mise à jour de la vitesse des ventilateurs aidera la console à dissiper l’excès de chaleur généré, également.

Bien que 825 Go semblent amplement suffisants sur le papier, c’est un défi pour ceux qui jouent aux titres actuels. L’utilisateur ne dispose que d’environ 667 Go, alors que les nouveaux jeux franchissent régulièrement la barre des 100 Go. Cette épée à double tranchant signifie que les propriétaires de PS5 sont plus limités dans le nombre de titres qu’ils peuvent installer de manière réaliste.

La PS5 prend en charge les clés USB plus lentes et qui tournent, mais seuls les titres anciens peuvent être installés et exécutés à partir de celles-ci. Si vous voulez jouer à des titres PS5, vous devez les installer sur le disque interne personnalisé de Sony. Il n’est pas certain que la PlayStation accepte les disques SSD M.2 de tous les fabricants, mais il est probable qu’ils devront correspondre ou se rapprocher de la vitesse et des spécifications des disques PS5 de Sony.

Une liste restreinte de SSD ?

En effet, l’augmentation du stockage interne ne sera pas bon marché. La PS5 n’est compatible qu’avec les SSD NVMe certifiés par Sony, mais la société n’a pas confirmé quels SSD NVMe prêts à l’emploi fonctionneront avec la console et beaucoup sont chers. Nous savons que le disque interne de la PS5 utilise un SSD NVMe PCIe Gen 4 M.2, capable d’une bande passante de 5,5 Go/s, donc tout SSD interne extensible devra avoir des performances équivalentes (voire meilleures).

Par ailleurs, Sony a organisé cette semaine un State of Play sur la PlayStation 5, qui a révélé de nouveaux jeux tels que Sufi et Final Fantasy 7 Remake : Intergrade.