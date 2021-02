Xiaomi lance le Redmi K40 avec écran AMOLED à 120 Hz et 3 caméras en Chine

Pour mettre fin au flot de fuites et de teasing, Xiaomi a dévoilé la très attendue série Redmi K40 en Chine. Au lieu d’une variante « Ultra » comme l’année dernière, la gamme Redmi K40 comprend cette fois-ci une nouvelle variante Pro+. La gamme Redmi K40 comprend trois variantes — le Redmi K40 standard, le Redmi K40 Pro et le Redmi K40 Pro+ en Chine.

Les Redmi K40 Pro et K40 Pro+ sont tous deux dotés d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux de réponse tactile de 360 Hz. L’écran offre une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, une luminosité maximale de 1300 nits, la prise en charge de la technologie True Tone, la technologie MEMC, la certification HDR 10+ et bien plus encore. Vous trouverez également une minuscule découpe de 2,76 mm dans le haut du panneau, qui loge une caméra de 20 mégapixels.

Sous le capot, les deux variantes « Pro » sont alimentées par le processeur phare de Qualcomm, le Snapdragon 888. Il est associé à une mémoire vive LPDDR5 pouvant atteindre 12 Go et à une capacité de stockage UFS 3.1 pouvant atteindre 256 Go. Le smartphone fonctionne sous Android 11 avec la surcouche MIUI 12.5.

C’est dans le domaine de la photo où les Redmi K40 Pro et K40 Pro+ se distinguent l’un de l’autre. Le Redmi K40 Pro comprend un capteur principal Sony IMX686 de 64 mégapixels tandis que le K40 Pro+ a le capteur Samsung HM2 de 108 mégapixels dans son bloc à triple capteur photo. Les deux autres capteurs, c’est-à-dire un capteur ultra-large de 8 mégapixels et un téléobjectif macro de 5 mégapixels, restent les mêmes pour les deux variantes.

Le Redmi K40 Pro et le K40 Pro+ sont équipés d’une batterie d’une capacité de 4 520 mAh avec un support de charge rapide de 33 W. Vous bénéficiez également du Bluetooth 5.2, du Wi-Fi 6, de la 5G, du NFC, et GPS pour compléter les options de connectivité. Les appareils sont également étanches à la poussière et à l’eau (IP53).

Redmi K40 : Spécifications

Le Redmi K40 standard dispose exactement du même écran AMOLED à 120 Hz que les variantes Pro et Pro+. Sous le capot, le processeur Snapdragon 870 5G, récemment annoncé, alimente le Redmi K40. Ce processeur peut être vu comme le Snapdragon 865++ dans la vie réelle. Vous disposez également de 8 Go de mémoire vive LPDDR5 et de 256 Go de stockage UFS 3.1. L’appareil fonctionne sous Android 11 avec la surcouche MIUI 12.5.

L’appareil dispose également de haut-parleurs stéréo avec un support audio à haute résolution et Dolby Audio. La triple caméra verticale à l’arrière comprend un capteur principal Sony IMX582 de 48 mégapixels, un capteur ultra-large de 8 mégapixels et une caméra macro téléobjectif de 5 mégapixels.

Le Redmi K40 est équipé d’une batterie d’une capacité 4 520 mAh, logée dans un châssis de 7,8 mm. Vous bénéficiez également d’un support de charge rapide de 33 W. Les options de connectivité comprennent du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, du NFC, et la connectivité 5G. Le K40 est également conforme à la norme IP53 de résistance à l’eau et à la poussière.

Prix et disponibilité

Le Redmi K40 Pro a été vendu à partir de 2 799 CNY (~ 360 euros) pour la variante de base 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous pouvez trouver les prix pour le reste des configurations ici :

8 Go + 128 Go — 2 999 CNY (~ 380 euros)

8 Go + 256 Go — 3 299 CNY (~ 420 euros)

12 Go + 256 Go (Redmi K40 Pro+) — 3 699 CNY (~ 470 euros)

Le Redmi K40 a été vendu à partir de 1 999 CNY (~ 255 euros) pour la variante de base avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le prix pour les autres configurations est le suivant :

8 Go + 128 Go — 2 199 CNY (~ 280 euros)

8 Go + 256 Go — 2 499 CNY (~ 320 euros)

12 Go + 256 Go — 2 699 CNY (~ 345 euros)

Il sera disponible en trois coloris, à savoir Dreamland, Icy White et Glossy Black. Les Redmi K40 et K40 Pro seront en vente à partir du 4 mars en Chine.