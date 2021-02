Samsung pourrait lancer un PC avec un CPU Exynos et un GPU AMD cette année

Bien que Qualcomm et, dans une certaine mesure, Rockchip, soient depuis longtemps présents sur certains ordinateurs portables fonctionnant respectivement sous Windows et Chrome OS, l’arrivée de l’Apple M1 a montré que le marché des ordinateurs de bureau et portables basés sur la technologie ARM est encore largement ouvert à la concurrence. Cependant, seuls quelques grands noms pourraient probablement convenir à ce type d’appareil et il semble que le plus grand pari de Samsung sur sa puce Exynos sera de se tourner d’abord vers les ordinateurs portables plutôt que vers les smartphones.

Samsung a sorti son premier ordinateur portable Windows avec un processeur ARM l’année dernière, mais comme tous les autres appareils Windows on ARM sortis à ce jour, il était équipé d’un processeur Snapdragon de Qualcomm.

Cependant, le futur PC sous Windows on ARM de la société pourrait être très différent. Selon un rapport de ZDNet Korea, Samsung prévoit de lancer un PC sous Windows 10 avec un processeur Exynos doté d’une puce graphique AMD. Samsung n’a pas encore fait d’annonces officielles, mais ZDNet affirme que ses rapports sont basés sur des informations provenant des « principaux fournisseurs de composants et partenaires ».

Samsung a annoncé en 2019 qu’elle accordait une licence pour la technologie graphique d’AMD en vue de son utilisation dans de futurs produits, dont peut-être des smartphones. Et cela a alimenté les spéculations sur le fait que les puces Exynos avec une puce graphique AMD Radeon étaient en cours de développement. Mais à part quelques rumeurs occasionnelles, nous n’avons pas encore entendu parler de ces puces.

Aujourd’hui, ZDNet affirme que le processeur, qui pourrait être connu sous le nom de Exynos 2200, devrait être prêt au troisième trimestre 2021, date à laquelle Samsung prévoit de lancer le processeur dans son nouvel ordinateur Windows on ARM, qui sera très probablement un ordinateur portable mince et léger, analogue au Galaxy Book S de l’année dernière.

Proposer des processeurs ARM plus performants

On ignore comment la nouvelle puce de Samsung se comparera au processeur Snapdragon 8cx Gen 2 de Qualcomm, qui est actuellement la puce la plus puissante utilisée dans Windows 10 sur les ordinateurs ARM. Mais, il faut espérer qu’un peu de concurrence dans ce domaine poussera Qualcomm et les autres fabricants de puces à améliorer leurs performances.

Si Windows sur les PC sous ARM a tendance à offrir une longue autonomie et à prendre en charge les réseaux cellulaires, il a également tendance à être plutôt lent par rapport aux modèles équipés de puces Intel ou AMD lorsqu’il s’agit d’exécuter certaines applications qui ne sont pas conçues pour fonctionner nativement sur une architecture ARM. Cela s’explique par le fait que les puces doivent effectuer un travail supplémentaire considérable pour convertir à la volée les applications x86 en ARM.

Apple contourne ce problème avec ses nouvelles puces ARM pour Mac en traduisant efficacement les anciennes applications avant qu’elles ne soient exécutées, ce qui permet à de nombreuses « anciennes » applications de s’exécuter plus rapidement sur les Mac équipés de puces Apple M1 que sur les Mac à processeur Intel. Mais à moins que Microsoft ne trouve un moyen d’améliorer les performances d’exécution des applications Windows x86 sur les PC équipés de processeurs ARM, la meilleure solution est probablement que les fabricants de puces proposent des processeurs ARM plus performants.