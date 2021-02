Les nouveaux ThinkPad de Lenovo sont équipés de puces mobiles Ryzen 5000 et d’écrans 16:10

Lenovo a mis à niveau sa gamme ThinkPad avec des ordinateurs portables professionnels à la fois redessinés et modernisés, qui offrent une meilleure connectivité pour travailler à domicile ou même sur la route.

Certains modèles de ThinkPad de la gamme du fabricant de PC seront désormais livrés avec des options de connectivité supplémentaires, notamment le WWAN super rapide 5G et le Wi-Fi 6E d’Intel. En même temps, l’inclusion de webcams Full HD, de meilleurs écrans avec des options de faible luminosité bleue et de systèmes de haut-parleurs Dolby Audio sont conçus pour faciliter la collaboration et la vidéoconférence.

Lenovo a complètement repensé ses légers ordinateurs portables ThinkPad X13 et X13 Yoga avec des écrans au format 16:10 qui offrent plus d’espace aux utilisateurs finaux. Ces appareils sont équipés de processeurs Intel Core vPro de 11e génération, tandis que le ThinkPad X13 est équipé de processeurs mobiles AMD Ryzen Series 5000.

Pour les utilisateurs à la recherche d’un point d’entrée abordable dans la gamme ThinkPad, les nouveaux ThinkPad L14 et L15 offrent des fonctions de sécurité et de connectivité améliorées pour les aider à collaborer et à rester productifs. Tout comme les X13 et X13 Yoga, ces ordinateurs portables sont disponibles avec des processeurs Intel Core vPro de 11e génération ou des processeurs mobiles AMD Ryzen Series 5000.

Les ThinkPad L14i et L15i sont équipés de processeurs Intel, tandis que les variantes non « i » sont équipées de processeurs AMD.

ThinkPad P14 et P15

En plus de ses ordinateurs portables minces et légers, Lenovo a également mis à jour ses stations de travail mobiles pour permettre aux utilisateurs d’exécuter des applications exigeantes en déplacement sans perdre une miette.

Le ThinkPad P14 de 14 pouces est désormais équipé du dernier processeur mobile de la série AMD Ryzen 5000 avec une puce graphique AMD Radeon Pro intégrée. Toutefois, cet appareil ainsi que les ThinkPad P15 de 15 pouces peuvent être configurés avec des processeurs Intel Core de 11e génération et des puces graphiques discrètes NVIDIA T500 qui comprennent des cœurs CUDA supplémentaires, des performances améliorées et 4 Go de VRAM. Ces ordinateurs portables mis à niveau sont également dotés de la calibration couleur d’usine X-Rite pour fournir une précision des couleurs prêtes à l’emploi, de sorte que les utilisateurs, les designers mm, les ingénieurs et même les étudiants puissent être créatifs à tout moment et en tout lieu.

« Le télétravail et de nouveaux modes de travail hybrides donnent lieu à des améliorations au niveau des caméras, des systèmes audios et de la sécurité, dans l’objectif de renforcer la collaboration et la productivité », déclare Jerry Paradise, Vice-président Global Commercial Portfolio et Product Management de Lenovo PCSD. « La conception, l’ingénierie, la fabrication et la commercialisation de technologies innovantes qui offrent un vaste choix aux utilisateurs finaux et répondent à leurs besoins sont inscrites dans les gènes de la gamme ThinkPad. Cette façon de travailler, tout en réalisant nos objectifs de réduction des émissions et d’énergie, témoigne de notre engagement en faveur d’un futur durable. »

Voici les différents prix :