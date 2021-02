Netflix va télécharger automatiquement les films/séries TV de votre choix, voici comment

Si vous savez que vous serez hors ligne, vous pouvez déjà télécharger quelques épisodes de la plupart des séries TV et films de Netflix. Mais que se passe-t-il en cas de coupure de courant ou de voyage de dernière minute ? À partir d’aujourd’hui sur Android, la rubrique « Téléchargements personnalisés » de Netflix peut télécharger quelques épisodes d’une série TV qui vous plairait afin que vous puissiez regarder quelque chose sans accès au réseau.

Netflix a pour but de vous aider à découvrir plus de contenu et à continuer à regarder les derniers films et séries TV que la plateforme propose. Le moteur de recommandation de la plateforme de streaming est excellent et est désormais utilisé de manière plus intensive grâce à une nouvelle fonctionnalité. Netflix met en place une fonction « Téléchargements personnalisés » qui téléchargera automatiquement des films et des séries TV en fonction de vos goûts.

Cela signifie que si vous avez regardé beaucoup de, disons, La casa de papel, alors Netflix téléchargera automatiquement les prochains épisodes de la série que vous regardez et d’autres séries ou films du même genre. Cette fonctionnalité s’appuie sur la fonction « Téléchargement automatique », qui supprime les épisodes regardés et en garde automatiquement les nouveaux prêts à être téléchargés.

La fonction « Téléchargements pour vous » est actuellement déployée pour les utilisateurs d’Android dans le monde entier et sera bientôt activée sur iOS.

Si, en revanche, vous n’aimez pas l’idée que Netflix télécharge des vidéos inconnues dans votre dos, la bonne nouvelle est que cette fonction est totalement facultative et n’est même pas activée par défaut. Vous devrez d’abord l’activer et ensuite décider de l’espace que vous êtes prêt à réserver pour les téléchargements.

Comment activer la fonction « Téléchargements personnalisés » sur Netflix ?

Allez à la section « Téléchargements » (option la plus à droite dans la barre de navigation inférieure) dans l’application Netflix Ici, vous verrez un bouton bleu « Configuration » pour la nouvelle fonction « Téléchargements personnalisés ». Cliquez sur ce bouton et indiquez le nombre de films/séries TV que vous souhaitez voir en différé. Vous pouvez choisir la quantité d’espace que vous souhaitez allouer — 1 Go, 3 Go ou 5 Go En fonction de la taille du téléchargement, Netflix affichera pendant combien de temps vous pourrez regarder du contenu. Appuyez sur le bouton « Activer » une fois que vous êtes satisfait.

Voilà, vous avez fini de mettre en place la fonction « Téléchargements personnalisés » sur Netflix. Vous allez maintenant voir l’application commencer à télécharger le contenu en fonction de vos goûts. Bien sûr, il commencera avec le premier épisode, et quelques autres par la suite. Vous aurez également des films à regarder, bien que le nombre que vous obtiendrez dépendra de l’espace que vous laisserez à Netflix.

Alors oui, si vous êtes un passionné de contenu, activez cette fonctionnalité sur Netflix pour ne jamais manquer de films ou de séries TV, même lorsque vous êtes hors ligne. Selon Netflix, le support iOS arrivera plus tard dans l’année, et la mise à jour est en cours de déploiement pour les utilisateurs d’Android dans le monde entier.