Le premier rendu du Pixel 5a laisse entrevoir une copie du Pixel 4a 5G

Cinq mois à peine après le lancement du Pixel 4a 5G, nous avons aujourd’hui un premier aperçu de son possible successeur. Les rendus du Pixel 5a ont fait surface sur la toile, et le futur smartphone abordable de Google ressemble terriblement à son prédécesseur. Google se précipite-t-il sur sa gamme Pixel de milieu de gamme en vendant le même design et en changeant uniquement les composants internes ? C’est ce que nous allons découvrir.

Il est vrai que la gamme Pixel a son propre style, à certains égards, mais certains pourraient souhaiter que le cycle de cette année offre quelque chose de différent. Malheureusement, les changements pourraient ne pas se produire avant un Pixel 6 plus tard dans l’année et, du moins sur la base de ces fuites concernant le Pixel 5a, les potentiels acheteurs pourraient être déçus. Trois modèles de Pixel ont été lancés l’année dernière, le Pixel 4a, le Pixel 5 et le Pixel 4a 5 G. Malgré son nom, le Pixel 4a 5G avait en fait plus de points communs avec le Pixel 5 qu’avec le Pixel 4a, étant pratiquement une version plus grande du Pixel 5. Il semble maintenant que Google veuille ajouter à la confusion.

Les rendus du Pixel 5a ont été partagés par @OnLeaks sur Voice. L’appareil semble être un Pixel 4a 5G reconverti pour en faire un successeur possible du Pixel 4a au lieu de sa variante 5G.

La source révèle que le futur Pixel 5a mesurera 156,2 x 73,2 x 8,8 mm et qu’il semble presque identique au Pixel 4a 5 G. En outre, le smartphone sera un peu plus grand et plus épais. Vous trouverez un écran OLED de 6,2 pouces d’une résolution full HD+ avec une découpe en haut à gauche. L’arrière comprendra un capteur d’empreintes digitales, un bloc de caméra carré plus grand avec deux capteurs et le flash — le même que le Pixel 4a 5 G. Il est plus grand par rapport au Pixel 4a standard, et également une mise à niveau.

De plus, comme il s’agit d’un smartphone Pixel de milieu de gamme, le Pixel 5a sera doté d’une construction monocoque en plastique par rapport à un châssis métallique. Pouvez-vous voir les différences entre le Pixel 4a 5G et le Pixel 5a sur l’image ci-dessous ?

Personnellement, je ne vois aucune amélioration significative. Vous trouverez également un port de charge USB Type-C et une prise casque de 3,5 mm à bord. Oui, c’est essentiel pour un Pixel de milieu de gamme.

Un lancement en mai ?

Pour l’instant, nous n’avons aucune information sur le type de puce qui alimentera le futur Pixel de milieu de gamme. Sera-t-il doté d’une connectivité 5G ou non ? Toutes ces questions trouveront une réponse lorsque le Pixel 5a sera officiellement lancé, probablement à l’occasion de la conférence Google I/O 2021 en mai.

Mais l’appareil n’a pas l’air bluffant.