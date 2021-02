HarmonyOS remplacera Android sur les flagships de Huawei à partir d’avril

Dans le sillage de l’interdiction américaine de commerce, les smartphones de Huawei tournent au ralenti, avec une version allégée d’Android et sans aucune application et service de Google — c’est-à-dire sans le Google Play Store ni aucun des services essentiels sous-jacents de Google. Mais, la société est maintenant prête à lancer une nouvelle solution sous la forme de son propre système d’exploitation, HarmonyOS.

HarmonyOS a été développé pendant des années, d’abord comme une plateforme pour l’Internet des objets (IoT), et dernièrement (par nécessité) comme quelque chose qui peut aussi fonctionner sur les smartphones. Lors du lancement du Huawei Mate X2, il a été annoncé que HarmonyOS serait disponible sur les smartphones phares de Huawei à partir du mois d’avril.

Ayant déjà fait son apparition sur des enceintes connectées, des wearables et d’autres types de produits, il semblerait que HarmonyOS soit presque prêt à faire le grand saut sur le marché du mobile. Évidemment ce n’est pas une grande surprise, car Huawei nous en avait déjà parlé en septembre.

Mais, il n’est pas tout à fait terminé, alors le Huawei Mate X2 sera lancé en utilisant les HMS (Huawei Mobile Services) et l’interface utilisateur EMUI 11 de Huawei qui est construite sur une version d’Android sans Google. Le Mate X2 sera l’un des premiers smartphones éligibles pour la mise à jour HarmonyOS en avril, a déclaré Huawei, la mise à jour logicielle étant apparemment mise à la disposition des autres produits phares de Huawei à peu près au même moment.

Nous ne savons pas exactement quels smartphones Huawei existants seront éligibles pour la mise à jour, mais il est probable que de récents appareils comme le Huawei Mate 40 Pro seront éligibles.

Un changement indolore ?

Nous ne savons pas non plus exactement comment HarmonyOS fonctionnera ni en quoi il sera différent de l’utilisation d’Android avec la boutique d’applications de Huawei. Huawei a promis que le changement d’OS sera rapide et facile pour les utilisateurs, mais il n’a pas encore fourni beaucoup de détails. Ce que nous savons, c’est que Huawei parle de la légèreté de HarmonyOS, donc il ne devrait pas imposer trop de contraintes à votre smartphone. Il est destiné à fournir une expérience transparente sur toute une gamme de produits éligibles, il doit donc être capable de s’adapter aux appareils d’entrée de gamme comme aux appareils haut de gamme.

Est-ce que la future gamme de smartphones Huawei P50 que nous attendons vers la fin du mois de mars sera équipée de HarmonyOS ? Nous allons vite le découvrir. La question est de savoir si la mise à jour vers HarmonyOS sera optionnelle ou s’il s’agira d’une mise à jour obligatoire pour les appareils phares existants.