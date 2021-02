L’iPhone 13 Pro pourrait bien abandonner les câbles une fois pour toutes

On a l’impression qu’Apple vient seulement de lancer sa gamme d’iPhone 12, et déjà certaines pensées se tournent vers les modèles attendus pour 2021. Les premières discussions de cette année ont tourné sur le fait qu’ils ressembleront aux smartphones de l’an dernier et qu’ils conserveront les mêmes tailles d’écran. Cela signifie que nous devrions voir un iPhone 13 mini de 5,4 pouces, un iPhone 13 de 6,1 pouces, un iPhone 13 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces.

Mais, même s’ils sont identiques à ceux de 2020, il y aura quelques différences. Par exemple, les modèles « Pro » pourraient être équipés d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui actualise l’écran 120 fois par seconde, ce qui permet un défilement plus fluide et une meilleure animation et transition. Cet écran ProMotion est déjà proposé sur l’iPad Pro. Apple devrait également améliorer le bloc de caméras sur certains modèles et pourrait même apporter l’astrophotographie à ces smartphones — cela permettra aux utilisateurs de l’iPhone 13 de prendre des photos du ciel nocturne.

Enfin, le processeur A15 Bionic de 5 nm alimentera la gamme, et nous pourrions voir des aimants plus puissants à l’intérieur des appareils pour les accessoires MagSafe. Cela pourrait faire partie de l’accent mis sur la charge sans fil de MagSafe, car au moins un des nouveaux modèles (probablement l’iPhone 13 Pro Max) n’aura pas de ports !

En effet, si Apple devrait lancer de nouveaux iPhone à l’automne, et l’un des changements dont on parle de plus en plus concerne le connecteur Lightning. Non, Apple ne prévoit pas de passer à l’USB-C, bien que ce soit quelque chose qui serait certainement utile à tout le monde, mais qui en fait supprimerait complètement le port Lightning. Bien que cela puisse sembler être un changement que personne n’aime, il suffit de penser à ce qui s’est passé quand Apple a retiré la prise casque et vous comprendrez que ce n’est qu’une question de temps, non seulement jusqu’à ce que nous nous y habituions, mais aussi jusqu’à ce que le reste de l’industrie suive les traces d’Apple.

Donc, si Apple prévoit effectivement de lancer un iPhone sans aucun port, il y a des chances que tous les autres fassent de même assez tôt, alors attendez-vous à ce que d’autres comme Samsung abandonne aussi le port USB-C à un moment donné dans l’avenir. Les rendus publiés par LetsGoDigital nous donnent un aperçu de ce design controversé à venir, montrant à quoi ressemblerait un iPhone 13 Pro sans port.

Ce qui pourrait arriver cette année

À première vue, ce n’est pas si mal, pour être honnête, bien que je ne puisse qu’imaginer le cauchemar que serait l’utilisation d’un tel iPhone, du moins au début. Et je ne peux pas m’empêcher de me demander comment on pourrait utiliser un tel iPhone dans une voiture où le CarPlay filaire est la seule option, car le passage à un monde sans câbles obligerait pratiquement les conducteurs à acheter des adaptateurs pour la connectivité sans fil.

Pour l’instant, Apple est restée complètement discrète à tout ce qui concerne l’iPhone sans fil, mais pour l’instant, il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que l’idée n’entre en production de masse. De plus amples informations sur ce projet apparaîtront probablement dans les mois à venir.