Les lunettes AR Samsung Glasses ont l’air très ambitieuses

Passant des écrans dans nos mains aux écrans devant nos yeux, un certain nombre de géants technologiques travaillent sur les lunettes à réalité augmentée (RA). Microsoft possède déjà son casque HoloLens, Facebook en construit une avec Ray-Ban, et même Apple travaillerait sur un puissant casque de réalité augmentée à 3000 dollars. Et maintenant, selon une récente fuite, Samsung cherche également à se lancer sur le marché des lunettes à réalité augmentée.

WalkingCat, un informateur connu et réputé, a partagé quelques vidéos qui nous donnent un aperçu de la vision de Samsung en matière de produits de réalité augmentée. Le géant coréen travaille sur une paire de lunettes de réalités augmentées, qui sera commercialisée auprès de deux groupes d’utilisateurs différents — si jamais elles deviennent une réalité. Il s’agit pour l’instant d’un simple concept.

L’une des lunettes AR s’appellera Samsung Glasses Lite. Elle s’adressera au grand public, offrant ainsi aux utilisateurs l’accès aux populaires applications pour les appels vidéo, le visionnage de vidéos, et plus encore sans avoir à toucher leur smartphone ou leur PC. Ils pourront également l’utiliser à des fins professionnelles, pour envoyer des e-mails ou faire des recherches.

De plus, la vidéo divulguée montre également un « mode lunettes de soleil » pour les lunettes AR. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour l’activer. Les lunettes « Lite » vous permettront d’appairer la caméra d’un drone et de voir les images devant vos yeux en temps réel, comme dans la vidéo. Cela semble vraiment immersif et impressionnant.

De plus, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, les lunettes AR de Samsung seront assez grandes. Elles auront un affichage transparent au centre. De plus, les côtés seront tactiles et disposeront même de boutons pour effectuer certaines tâches. Elle montre également un exemple de « contrôle intégré », où vous pouvez ouvrir ou changer d’application grâce à la Galaxy Watch de Samsung qui se trouve à votre poignet.

Des lunettes également pour le travail

Alors que nous voyons les Glasses Lite dans la première vidéo du tweet ci-dessus, la seconde nous offre un regard plus attentif sur les lunettes RA de la société pour le travail. Ces lunettes AR ont des capacités légèrement différentes de celles de la variante grand public. Elles vous offriront certaines des mêmes caractéristiques pour vous permettre de travailler. Vous pourrez écrire des e-mails, passer des appels vidéo, et bien d’autres choses encore. Mais ces lunettes se distinguent des autres en permettant les appels vidéo holographiques. Les autres participants apparaîtront sous forme d’hologrammes dans votre maison/bureau. Vous aurez également la possibilité de leur présenter des simulations de réalité augmentée, en faisant visiter votre prochain projet à vos clients dans un espace virtuel. Cela ressemble à de la science-fiction, non ?

Laissez-moi vous rappeler qu’il s’agit simplement de vidéos de concepts qui ont fait l’objet de fuites. On ignore pour l’instant si Samsung travaille activement sur les lunettes de RA.