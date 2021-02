Microsoft Edge pourrait enfin se vanter du support des widgets

Microsoft veut que le nouveau navigateur Edge, alimenté par Chromium, fasse davantage partie intégrante de l’expérience Windows 10, et maintenant que l’application a déjà atteint sa maturité, la société est prête à passer à l’étape suivante.

Et il s’avère que cette prochaine étape est une intégration dans le bureau de Windows 10, la société travaillant sur des widgets qui pourraient être épinglés sur le bureau de Windows 10 et alimentés par le navigateur Edge. Si Google propose depuis longtemps la prise en charge des widgets dans son système d’exploitation mobile Android, il semble que la prise en charge des widgets se fera également pour Windows 10 par Microsoft Edge.

Microsoft préconise fortement le développement et l’utilisation de PWA ou de Progressive Web Apps pour compléter son manque d’applications UWP (Universal Windows Platform). Contrairement aux applications Web standards, les PWA ressemblent et se comportent comme des applications natives de chaque plateforme, ayant parfois accès aux mêmes caractéristiques matérielles et de plateforme que les logiciels natifs. Il s’avère qu’elles font également de bons widgets Web pour le bureau.

Selon un rapport, cette fonctionnalité est actuellement testée avec un nombre limité d’utilisateurs, et Microsoft veut offrir une expérience analogue à celle des actualités et de la météo qui est déjà disponible pour les membres du programme Insider de Windows. En d’autres termes, Microsoft veut que Edge soit le moteur des nouveaux widgets, et une première version permet d’accéder aux actualités, aux informations de la bourse et éventuellement à d’autres données. Une boîte de recherche est également proposée pour effectuer rapidement des recherches sur le Web avec Bing ou charger un site spécifique en tapant l’URL.

Même si Edge est fermé, les utilisateurs pourront toujours accéder au widget en cliquant sur l’icône flottant au-dessus de leur bureau et d’autres applications Windows.

Mise en place progressive pour les utilisateurs

Microsoft a déjà confirmé que cette fonctionnalité est progressivement mise en place pour les utilisateurs, mais la société n’a fourni aucune précision quant au moment où elle est censée être mise en service pour tout le monde.

Microsoft Edge est maintenant disponible en tant que navigateur multiplateforme, car il est proposé non seulement sous Windows 10, mais aussi sous Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, et même sous des systèmes d’exploitation autres que Windows. Les utilisateurs de Linux peuvent déjà installer une version preview du navigateur, tandis que ceux qui utilisent macOS d’Apple ont accès à la fois aux canaux stables et aux canaux de développement de l’application. Depuis le passage à Chromium, Microsoft a continuellement mis à jour Edge avec de nouvelles fonctionnalités et ce dernier lot sera certainement bien accueilli par les utilisateurs qui cherchent à augmenter leur productivité lorsqu’ils utilisent le navigateur de l’entreprise.

Le widget de la barre de tâches des actualités et de la météo actuellement disponible dans le programme Windows Insider sera très probablement lancé pour tout le monde à l’automne de cette année.