Le premier nouvel iPad de l’année est prévu pour mars

Le premier nouvel iPad de l’année devrait être dévoilé en mars 2021. Il a été suggéré que le nouvel iPad sera un iPad Pro 2021, et qu’il sera commercialisé en même temps que le tant attendu accessoire de suivi des objets, les AirTags.

L’iPad Pro 2021 ressemblera sans doute beaucoup à l’iPad le plus récent, avec ses bords plats et un carré aux coins arrondis pour le bloc de la caméra arrière.

Comme le rapporte Jon Prosser et NoteBookCheck, vous trouverez quelques détails sur la série d’appareils qui pourraient apparaître lors d’un événement en mars 2021. Comme par le passé, le mois de mars sera une période chargée pour Apple pour organiser un événement avec un ou deux appareils. Il est grand temps d’avoir un nouvel iPad, et un nouvel iPad Pro 2021 semble tout à fait approprié.

Comme nous l’avons vu en novembre dernier, un iPad Pro 2021 vaudra probablement la peine d’attendre. Ce dernier pourrait se vanter d’un écran beaucoup plus lumineux, la configuration de caméra la plus avancée sur un iPad et un nouveau processeur devrait suffire à attirer les foules.

Ensuite, si le capteur LiDAR prend une place plus importante dans la vie quotidienne des utilisateurs, le nouvel iPad Pro pourrait valoir le coup. Avec le tout dernier processeur d’Apple et une configuration LiDAR à l’arrière, la numérisation 3D pourrait devenir une réalité. Ce qui n’est pas clair, c’est si l’écran va passer à la technologie Mini LED, qui avec un écran de 12,9 pouces, serait le premier périphérique de l’entreprise à intégrer les tout nouveaux panneaux Mini LED, garantissant d’améliorer considérablement les problèmes et les prix actuels des écrans OLED utilisés par l’entreprise.

Une connectivité 5G

Mais les dernières rumeurs confirment que l’iPad Pro 2021 sera certainement doté d’une connectivité 5G. Si vous utilisez déjà le partage de connexion de votre iPhone, le simple fait d’avoir une connexion 5G native sur votre iPad pourrait vous intéresser.

Enfin, si vous cherchez à remplacer votre ordinateur portable, il semblerait que l’iPad Pro pourrait répondre à ce besoin. Un nouvel iPad Pro en 2021 pourrait ouvrir la porte à des modifications d’accessoires et de logiciels qui combleraient le fossé entre les fonctionnalités de l’iPad et celles d’un ordinateur portable.