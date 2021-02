Cela pourrait être la mystérieux rivale de l’Apple Watch de OnePlus

OnePlus est l’une des entreprises qui s’intéressent au succès que d’autres connaissent actuellement dans le domaine de la smartwatch, et elle travaille activement à lancer sa propre rivale de l’Apple Watch. Bien que la rumeur d’une montre connectée OnePlus, alias OnePlus Watch, circule depuis un certain temps, très peu d’informations ont été diffusées sur le Web dans le passé, et nous en savions donc très peu jusqu’à présent.

Mais les croquis de conception partagés par OnePlus avec l’office allemand des brevets et des marques et découverts par les gens de TechnikNews nous donnent un aperçu de la smartwatch sous plusieurs angles. Cela vient s’ajouter au tas de rumeurs et de fuites déjà vues qui ont généré une certaine médiatisation autour de la société. À cela s’ajoute la récente confirmation par la société chinoise de l’arrivée de la montre connectée. Voici les nouveaux détails dont nous disposons.

À première vue, il semble que OnePlus veuille construire deux versions différentes de la même OnePlus Watch, ce qui laisse penser que la société pourrait finir par lancer un modèle standard et une édition sport. En effet, l’une des montres est livrée avec ce qui semble être un bracelet en silicone, ce qui est généralement plus logique pour les appareils censés suivre des séances d’entraînement.

Comme prévu, la smartwatch OnePlus est équipée d’un système de suivi du rythme cardiaque, mais le plus important est que l’entreprise souhaite utiliser un design circulaire comme une montre traditionnelle.

Donc non, nous n’aurons pas un clone de l’Apple Watch, mais une nouvelle montre connectée qui sera plus naturelle au poignet. Ou du moins, c’est ce que ces croquis semblent suggérer, d’autant plus que les dessins indiquent également que OnePlus veut offrir au moins un ou deux boutons physiques sur le côté.

Un design circulaire

Bien sûr, il est important de garder à l’esprit que ce ne sont que des croquis pour le moment, et que tout peut changer d’ici à ce que la nouvelle smartwatch arrive sur le marché. Nous saurons probablement plus tard quand cela se produira, d’autant plus que OnePlus est restée très discrète sur tout jusqu’à présent. Il devrait s’agir d’une version remaniée de la OPPO Watch et, pour commencer, elle sera dotée des fonctions de base d’une montre connectée, telles qu’un capteur de rythme cardiaque, un suivi de l’activité, un suivi du sommeil, etc.

La smartwatch fonctionnera probablement sous Wear OS avec un peu d’OxygenOS pour rendre l’expérience encore plus agréable. Pour cela, OnePlus travaillerait avec Google. Elle sera probablement alimentée par une puce Snapdragon 4100 de Qualcomm et sera dotée d’un écran incurvé. Bien que son prix ne soit pas connu, la OnePlus Watch pourrait coûter aux alentours de 250 euros, comme la OPPO Watch.