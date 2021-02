La date de sortie du Huawei P50 est prévue le 26 mars

L’activité de Huawei dans le domaine des smartphones ne se porte pas très bien en raison de l’interdiction des États-Unis. Elle a récemment vendu sa sous-marque Honor à une autre entreprise chinoise et il semble que ce soit le mieux qu’elle puisse faire. Malgré ses très faibles ventes en dehors de la Chine, la société continue de commercialiser de nouveaux smartphones. Le dernier rapport affirme que Huawei est tout à fait prête à sortir son prochain flagship, la série Huawei P50.

La meilleure estimation de la date d’annonce de la gamme Huawei P50 a toujours été le 26 mars, puisque les Huawei P40 et Huawei P30 ont été lancés à cette date au cours de leurs années de lancement, et qu’aujourd’hui, une fuite a également avancé cette date.

La source @RODENT950 sur Twitter a affirmé que la gamme Huawei P50 arrivera « aux alentours » du 26 au 28 mars. Bien que le 26 mars ne soit pas la date directement ciblée, il semble de plus en plus probable qu’elle sera lancée vers cette date. De plus, les 27 et 28 mars tombe un week-end, et les smartphones ne sont pas souvent dévoilés le week-end, donc le 26 mars semble toujours la date la plus probable.

Dans un autre tweet, la même source partage d’autres détails, rapportant que la gamme Huawei P50 est sur le point d’entrer en production de masse et qu’elle a un nouveau design. Apparemment, il y a trois modèles — un P50, un Huawei P50 Pro et un Huawei P50 Pro+ — et les arguments de vente seraient la qualité de l’écran, les possibilités de jeu et un « nouveau système de caméra à ultra-senseur ».

Enfin, ils ont ajouté que le Huawei P50 Pro et le Huawei P50 Pro+ utiliseront le processeur Kirin 9000 du Huawei Mate 40 Pro, comme prévu, mais que le Huawei P50 standard utilisera un chipset Kirin 9000E de moindre qualité.

And if anyone still wonders about those models. Standard — new Lite

Pro – new standard

Pro+ — new Pro P50 K9000E

Le P50 sera le modèle Lite

Normalement, on s’attendrait à ce que le modèle standard ait le même chipset que les autres, mais ce changement est apparemment dû au fait que le Huawei P50 est essentiellement le Huawei P50 Lite, à l’exception de son nom, le modèle Pro jouant le rôle de vaisseau amiral standard. D’après les précédentes rumeurs, la série aura un modèle standard avec un écran de 6,1 à 6,2 pouces, un modèle Pro avec un écran de 6,6 pouces et un modèle Pro+ avec un écran 6,8 pouces. Le Huawei P50 standard utilisera un écran à taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cependant, les modèles Pro seront livrés avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Bien sûr, tout ceci n’est que rumeurs pour l’instant, mais si la gamme Huawei P50 arrive vraiment fin mars — ce qui semble très probable — alors nous devrions rapidement avoir d’autres informations.