La version gratuite de LastPass demande de choisir entre le PC et le mobile

LastPass est l’une des suites de gestion de mots de passe les plus populaires. Comme son nom l’indique, elle vous permet de créer un mot de passe principal qui vous donne ensuite accès à tous vos autres mots de passe. Ceux-ci sont chiffrés et sauvegardés dans le cloud. En effet, les gestionnaires de mots de passe vous permettent de sauvegarder et de synchroniser les informations de connexion sur tous vos appareils, ce qui vous évite de devoir noter ou réutiliser vos mots de passe. Le plan gratuit de LastPass est unique, car c’est l’un des seuls services de mots de passe gratuits qui fonctionne sur un nombre illimité de smartphones, d’ordinateurs et de tablettes — les autres services gratuits ne fonctionnent que sur un seul appareil à la fois. Mais, LastPass abandonne sa meilleure caractéristique.

LastPass ajoute de nouvelles restrictions à son niveau d’abonnement gratuit (LastPass Free) à partir du 16 mars, qui ne permettront aux utilisateurs de consulter et de gérer leurs mots de passe que sur une seule catégorie d’appareils : les mobiles ou les ordinateurs.

Les utilisateurs sur mobile seront limités aux smartphones iOS et Android, aux iPad, aux tablettes Android et aux smartwatches. Les abonnés sur un ordinateur pourront utiliser leurs mots de passe à partir d’ordinateurs de bureau et portables Windows, macOS et Linux, de l’extension de navigateur LastPass et des tablettes Windows.

Les utilisateurs du plan gratuit de LastPass devront choisir entre les deux options la première fois qu’ils se connecteront après le 16 mars, et la société indique qu’ils pourront passer d’une catégorie à l’autre jusqu’à trois fois après avoir choisi. Bien que les clients soient limités à une seule catégorie d’appareils dans le plan gratuit, ils pourront toujours consulter et gérer leurs mots de passe à partir d’un nombre illimité d’appareils dans la catégorie mobile ou de bureau. Selon LastPass, aucun utilisateur ne sera exclu de son compte ou ne perdra l’accès à son mot de passe à la suite de ces changements.

En plus de limiter les types d’appareils, LastPass modifie également les types d’assistance à la clientèle auxquels les utilisateurs de niveaux gratuits pourront accéder. À partir du 17 mai, les utilisateurs gratuits perdront l’accès à l’assistance par email, a annoncé la société.

Augmenter le nombre d’abonnés payants

LastPass espère clairement que les nouvelles restrictions seront suffisantes pour encourager les gens à passer à ses plans Premium ou Families. LastPass Premium commence à 2,90 euros par mois, tandis qu’un abonnement Families coûte 3,90 euros et comprend des licences pour un maximum de 6 personnes. Dans un article de blog, la société affirme qu’elle compte désormais plus de 20 millions d’utilisateurs dans le monde, mais on ne sait pas exactement combien d’entre eux utilisent le plan gratuit du service. Elle indique également « qu’en tant qu’utilisateur de LastPass Free, vous pouvez passer à Premium en bénéficiant du tarif exceptionnel et limité dans le temps de 2,11 euros par mois ».

Comparé à beaucoup d’autres gestionnaires de mots de passe, qui vous demandent de vous abonner pour accéder même à leurs fonctionnalités de base, le niveau gratuit de LastPass a toujours été assez généreux. Mais ces changements à venir pourraient rendre beaucoup plus difficile l’utilisation gratuite du service à l’avenir.