Microsoft lance une nouvelle application Office sur l’iPad

Microsoft a officiellement lancé la nouvelle application Office, qui réunit tous les outils de productivité sous un même toit, sur l’iPad. Word, Excel et PowerPoint sont désormais disponibles pour les utilisateurs d’iPad dans une seule application, Office, de sorte qu’ils n’ont plus à les télécharger séparément sur leurs tablettes.

Il va sans dire que pour bénéficier de tous les avantages de l’application Office, les utilisateurs doivent disposer d’un abonnement à Microsoft 365.

C’est un changement qui a plus de sens non seulement pour les utilisateurs, mais aussi pour Microsoft, car il est plus facile de maintenir l’application à jour et donc d’offrir une expérience plus simple à tout le monde. Cette application n’est pas gratuite — elle fait partie du ou des programmes d’abonnement à Microsoft Office. L’option la moins chère pour acquérir les fonctionnalités de cette nouvelle application Microsoft Office est d’environ 6,99 euros par mois.

« Nous combinons les applications Word, Excel et PowerPoint que vous connaissez en une seule, optimisée pour iPadOS. De plus, vous disposerez d’outils supplémentaires qui vous permettront de rester plus productif que jamais. Par exemple, vous pourrez créer et signer rapidement des PDF, et transformer des images en documents », explique Microsoft dans les notes de lancement officielles de la nouvelle application Office.

La version qui réunit toutes les applications sous un même toit est Office 2.46, et elle est disponible sur l’App Store. La mise à jour est également accompagnée d’autres ajouts, notamment des options permettant d’insérer la date, la forme, l’image et les notes dans un document PDF. Enfin, Office pour iPad intègre désormais des améliorations supplémentaires du workflow.

Une transition vers une unique application

Microsoft Office pour iOS requiert au moins iPadOS 13, et la même application qui comprend tous les outils de productivité est également disponible sur l’iPhone depuis 2019. Autrement dit, si vous recherchez une application différente de la version iPhone, ne le faites pas — elle est répertoriée sous le même titre.

Le géant de la technologie va probablement retirer de la circulation les différentes applications individuelles pour l’iPad et l’iPhone. Si vous utilisez actuellement Word, Excel ou PowerPoint dans une application distincte de celle d’Office, c’est peut-être le bon moment pour faire votre propre transition vers l’application Office unifiée et unique.