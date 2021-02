Microsoft confirme officiellement la version 21H1 de Windows 10

Microsoft a publiquement parlé de l’existence de Windows 10 version 21H1 pour la toute première fois, bien que pour le moment, aucune précision sur la date d’arrivée prévue de cette nouvelle mise à jour de fonctionnalités n’ait été fournie.

Tout le monde savait que Windows 10 21H1 était à venir, mais Microsoft a jusqu’à présent essayé de garder tous les détails secrets, de sorte que la société confirmant cette nouvelle mise à jour de fonctionnalités est une petite surprise pour la plupart d’entre nous.

« La version 21H1 de Windows 10 n’apportera pas de mise à jour du programme de compatibilité matérielle de Windows et suivra les mêmes directives que la version 20H2. Vous trouverez ci-dessous plus de détails concernant toutes les activités liées au WHCP », explique Microsoft dans un article de blog publié cette semaine et détaillant les activités du Programme de compatibilité matérielle de Windows dans Windows 10 version 21H1.

La version 21H1 de Windows 10 sera une mise à jour assez modeste, se présentant sous la forme d’une traditionnelle mise à jour cumulative, avec l’accent mis sur les améliorations sous le capot et moins sur les nouvelles fonctionnalités.

C’est quelque chose d’un peu surprenant étant donné que la précédente mise à jour utilisait une approche analogue, mais cette fois, Microsoft apporte des changements assez importants à son calendrier de sortie.

Juste une petite mise à jour

La version de printemps, qui était jusqu’à présent utilisée pour les mises à jour majeures des fonctionnalités de Windows 10, passe à une mise à jour mineure en raison de l’arrivée de Windows 10X, qui est également censée se produire au printemps. Microsoft souhaite donc que la prochaine mise à jour majeure des fonctionnalités de la version de bureau de Windows 10 soit disponible à l’automne, et utilise donc la version de printemps pour un petit paquet d’améliorations seulement.

Pour le moment, Microsoft elle-même n’a pas confirmé que Windows 10 21H1 serait une petite version, mais davantage d’informations devraient faire surface dès que nous approcherons de la date officielle de lancement au printemps.