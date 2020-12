Google ajoute le support de Apple Music aux enceintes connectées Google Assistant

Google a ajouté le support du populaire service Apple Music à son système de maison connectée, ce qui signifie que les abonnés peuvent désormais demander à Google Assistant de lire des morceaux disponibles sur Apple Music depuis leur Nest Audio et autres enceintes connectées. Cette nouvelle intégration comble le fossé entre les plateformes média et maison connectées d’Apple et de Google, ce qui peut parfois s’avérer un casse-tête pour ceux qui tentent de tirer le meilleur parti de tous leurs abonnements de contenu sur tous leurs appareils.

Si vous utilisez Google Assistant, vous pourrez dès aujourd’hui enregistrer votre compte Apple Music dans l’application Google Home. Pour ce faire, vous devez bien entendu disposer d’un abonnement Apple Music actif. Les prix varient de 9,99 euros par mois pour un abonnement individuel, 4,99 euros par mois pour le plan étudiant ou 14,99 euros par mois pour le plan familial.

En option, vous pourrez également définir Apple Music comme votre service de streaming musical par défaut. Ainsi, lorsque vous demandez des pistes, des listes de lecture ou des genres, l’assistant se tournera automatiquement vers le service Apple pour cela en premier lieu.

Les commandes vocales prises en charge comprennent la demande de chansons, d’artistes et de listes de lecture, ainsi que par genre, humeur et activité. Si vous disposez de votre propre bibliothèque musicale dans Apple Music, vous pouvez également demander « Hey Google, joue mes chansons » ou « Hey Google, joue ma playlist ».

Comme vous pouvez vous y attendre, il y a la prise en charge habituelle des enceintes individuelles et multigroupe. Si vous disposez de plusieurs enceintes connectées ou des smart displays équipés de Google Assistant, vous pouvez demander à l’assistant de les coupler par la voix. Vous pouvez également utiliser l’application Google Home — ou l’interface sur un smart display — pour relier différentes zones entre elles afin de jouer des morceaux dans toute la maison.

Disponible en France

C’est un ajout bienvenu, qui comble une lacune qui semblait assez évidente. Bien qu’Apple préfère évidemment que vous écoutiez la musique d’Apple sur ses propres enceintes connectées — comme la nouvelle HomePod mini -, elle n’est pas opposée à l’idée de faire passer son contenu par d’autres sociétés. Les utilisateurs de Sonos, par exemple, bénéficient déjà de la prise en charge d’Apple Music depuis plusieurs années, et l’année dernière, ils ont ajouté la prise en charge du contrôle du service par commande vocale depuis Amazon Alexa. De même, en 2018, la prise en charge d’Apple Music a été ajoutée aux enceintes connectées Echo d’Amazon.

Selon Google, Apple Music for Nest et d’autres enceintes connectées avec Google Assistant seront initialement pris en charge en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon.