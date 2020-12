La fuite de la feuille de route d’Apple Silicon envisage un processeur 32 cœurs

Le processeur Apple M1 du nouveau MacBook Air a peut-être fait sensation, mais la feuille de route d’Apple Silicon comprend des modèles avec jusqu’à 32 cœurs, dit-on, car le plus puissant des Mac Pro se prépare à abandonner Intel. La transition en deux ans de la gamme de Mac d’Apple des processeurs x86 d’Intel au Apple Silicon sur mesure ARM de sa propre conception était déjà connue pour être agressive, mais de nouvelles fuites suggèrent qu’elle va tout faire pour maximiser les performances.

Les attentes étaient grandes pour les premiers modèles de la gamme Apple à utiliser le Apple Silicon. Les nouveaux MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces et Mac mini utilisent tous des variations sur le même processeur Apple M1, avec 8 cœurs CPU et jusqu’à 8 cœurs GPU. Comme nous le voyons avec les premiers tests sur le MacBook Air M1, les préoccupations initiales concernant des facteurs tels que l’allocation de mémoire se sont avérées ne pas être le goulot d’étranglement que les sceptiques craignaient.

Il existe néanmoins un fossé entre le type d’applications que les acteurs du marché des ordinateurs ultra-portables ont en tête et celles que l’on exige d’un ordinateur de bureau professionnel comme le Mac Pro, le fleuron d’Apple. Le M1 — un proche parent de la puce Apple A14 Bionic que l’on trouve dans les récents appareils iOS et iPadOS — n’est que le premier d’une série de puces Apple Silicon, a confirmé Apple. Bien que les détails officiels de ce qui va suivre n’aient pas été publiés, cela n’a pas empêché les fuites.

Selon Bloomberg, les prochaines étapes seront les mises à niveau du Apple Silicon pour le MacBook Pro, les iMac d’entrée et haut de gamme, et enfin un nouveau Mac Pro. Les nouveaux ordinateurs portables pourraient arriver dès le printemps 2021, suggère-t-on, et les autres produits plus tard à l’automne. Le Mac Pro arrivera probablement en dernier, selon les indications, car Apple se dirige vers son processeur le plus puissant.

Une version plus puissante du M1 est en cours de développement, dit-on, et sera utilisée par les nouveaux modèles de MacBook Pro et d’iMac. Apple est censé travailler sur des conceptions comportant jusqu’à 16 cœurs dits de puissance — qui seront responsables des tâches de traitement les plus importantes — ainsi que 4 cœurs d’efficacité. Ces derniers ne sont pas aussi performants, mais ont une consommation d’énergie nettement plus faible afin de réduire la charge sur la batterie et de diminuer la chaleur dégagée pour les tâches qui ne nécessitent pas la vitesse maximale du processeur.

Processeur à 20 cœurs

Il est possible qu’Apple utilise différentes versions de ce processeur à 16 cœurs, pour différents modèles. D’une part, cela permettrait une certaine souplesse dans le positionnement et la tarification : en n’autorisant que 8 ou 12 des cœurs, par exemple, elle pourrait utiliser la même puce de base pour les modèles plus abordables de MacBook Pro ou d’iMac.

D’autre part, cela pourrait également être utile pour maximiser le rendement. Le MacBook Air M1 d’entrée de gamme, par exemple, est doté d’un GPU à 7 cœurs au lieu des 8 cœurs de ses homologues basés sur le M1. C’est une façon pour Apple d’utiliser des puces qui ont été fabriquées avec des performances légèrement inférieures — un processus connu sous le nom de « binning » — plutôt que de les jeter.

Apple ne se concentrera pas uniquement sur le CPU. On dit que les prochains jeux de puces Apple Silicon pour les ordinateurs portables haut de gamme et les ordinateurs de bureau de milieu de gamme pourraient avoir des GPU à 16 ou 32 cœurs pour des capacités graphiques maximales.

Une conception différente ?

Reste à savoir la conception que les MacBook Pro et iMac vont prendre par rapport à leurs prédécesseurs dotés d’une puce Intel. Bien que l’architecture du processeur ait été différente à l’intérieur, les nouveaux MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces et Mac mini semblent presque identiques à leurs homologues d’Intel ; la décision a sans doute été prise pour des raisons de commodité, Apple se concentrant sur les changements matériels internes et maximisant la vitesse de mise sur le marché. En fin de compte, la société devrait expérimenter davantage avec de nouveaux facteurs de forme, bien qu’il ne soit pas certain que cela remplacera ou augmentera les modèles de la gamme actuelle.

En ce qui concerne les modèles les plus puissants d’Apple, il faudra attendre jusqu’en 2021 pour une mise à niveau vers une puce Apple Silicon. On dit que la société travaille sur des conceptions de puces comportant jusqu’à 32 cœurs de performance, ce qu’elle a en tête pour ses Mac les plus populaires auprès des utilisateurs puissants. Fin 2021 ou début 2022, les GPU à 64 et même 128 cœurs pourraient également être mis à niveau.

Nous nous attendons à voir des jeux de puces comme ceux utilisés dans le Mac Pro, qui a été lancé à la fin de l’année dernière dans sa troisième génération. Cependant, on dit aussi qu’Apple prévoit une version plus petite pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin d’autant d’espace dans le châssis. La rumeur veut que le Mac Pro, de taille réduite, puisse être lancé d’ici 2022.