IKEA met fin à son catalogue papier après 70 ans de bons et loyaux services

IKEA met fin à son catalogue, en retirant les versions imprimées et numériques de l’emblématique guide des produits. C’est la fin de 7 décennies de catalogue IKEA imprimé, le navire par lequel le désormais célèbre revendeur suédois de meubles a réussi à convaincre les gens de la façon dont son style scandinave distinctif pouvait s’intégrer dans leurs maisons.

Publié pour la première fois en 1951, le catalogue IKEA n’était initialement disponible qu’en Suède, et en langue suédoise. Ce n’est qu’en 1998 que le premier catalogue en ligne a été lancé, se concentrant sur les gammes de meubles d’affaires IKEA. L’année suivante, une version numérique du catalogue grand public a suivi.

Malgré l’essor du commerce en ligne, 2016 s’est avéré être la plus grande année du catalogue IKEA imprimé. Il a été distribué à 200 millions d’exemplaires dans le monde entier, dans 32 langues et sur plus de 50 marchés. Tous les endroits n’ont pas non plus reçu la même version, les différences géographiques en termes de goûts et de gammes ayant conduit à 69 itérations différentes du livre imprimé.

Néanmoins, les tendances changent et les achats en ligne sont de plus en plus importants, en particulier l’année dernière, car les ventes en personne diminuent en raison de l’impact de la pandémie. IKEA affirme que ses ventes en ligne ont par exemple augmenté de 45 % l’année dernière. Et ce, malgré un modèle de vente en ligne quelque peu hybride, dans lequel toute la gamme de produits ne peut être commandée pour être livrée régulièrement. IKEA s’attend toujours à ce que bon nombre de ses produits soient récupérés dans l’un de ses magasins de type entrepôt.

« Depuis 70 ans, c’est l’un de nos produits les plus uniques et les plus emblématiques, qui a inspiré des milliards de personnes dans le monde entier », déclare Konrad Grüss, directeur général d’Inter IKEA Systems B. V., le franchiseur IKEA. « Tourner la page avec notre catalogue bien-aimé est en fait un processus naturel puisque la consommation des médias et les comportements des clients ont changé. Afin d’atteindre et d’interagir avec le plus grand nombre, nous continuerons à inspirer de nouvelles manières avec nos solutions d’ameublement ».

Une société tournée vers les technologies

IKEA a été parmi les premiers à essayer les nouvelles tendances technologiques. La société a été l’une des premières à expérimenter la réalité augmentée, par exemple en utilisant des applications pour smartphones pour placer virtuellement des produits de ses catalogues dans des espaces physiques. Cela a permis aux acheteurs en ligne de mieux envisager l’aspect des potentiels achats parmi leurs meubles existants.

Entre-temps, les lieux dont les gens s’inspirent ont eux aussi évolué au fil du temps. Le catalogue IKEA a toujours été à la fois un répertoire de produits et un look-book, la société mettant en scène ses meubles in situ de la même manière que ses boutiques présentent des scènes de salons, de cuisines, de chambres et d’autres espaces. Aujourd’hui, bien sûr, une grande partie de cette mise en scène est assurée par des entreprises comme Instagram et Pinterest.

IKEA USA compte actuellement 2,3 millions d’adeptes d’Instagram, avec un contenu qui va des photos de produits aux guides de gestion de l’environnement, en passant par des témoignages de clients prestigieux. Elle publie également régulièrement sur IGTV, la plateforme vidéo du réseau social, des clips comprenant des guides pratiques.

La société prévoit de publier un livre d’hommage à l’automne 2021, axé sur « l’inspiration et la connaissance de l’ameublement ». Après cela, le catalogue — tant réel que numérique — sera définitivement retiré.