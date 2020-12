Zoom a une fois de plus quadruplé ses recettes d’une année sur l’autre

Zoom se porte plutôt bien. La société a publié ses résultats du troisième trimestre, battant les estimations sur la forte demande dans un contexte de transition vers le télétravail liée à l’actuelle pandémie de COVID-19. Cet immense succès ne devrait pas être une surprise. Zoom est rapidement devenu le favori des entreprises et des particuliers, car la pandémie a forcé les employés à travailler à domicile, les enfants à apprendre à distance et les familles à se socialiser virtuellement. En conséquence, la société a connu une croissance explosive, ce qui l’a aidée à battre une fois de plus les estimations des analystes.

Zoom a déclaré un chiffre d’affaires de 777,2 millions de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de 367 % d’une année sur l’autre. Le nombre de clients contribuant pour plus de 100 000 dollars aux recettes de la TTM (Trailing twelve months) a augmenté de 136 % d’une année sur l’autre. C’est un bond encore plus important que le trimestre précédent, qui avait connu une augmentation de 112 % d’une année sur l’autre. Le nombre de clients employant plus de 10 personnes a atteint 433 700, soit une augmentation de 485 % par rapport à l’année précédente.

« Nous restons concentrés sur les besoins de communication de nos clients et des communautés qui naviguent dans l’environnement actuel et s’adaptent à un nouveau monde du travail, où qu’ils se trouvent, grâce à Zoom. Nous aspirons à fournir la plateforme de communication la plus innovante, la plus sûre, la plus fiable et la plus performante pour aider les gens à se connecter, à collaborer, à construire et à apprendre sur Zoom », a déclaré Eric S. Yuan, fondateur et PDG de Zoom.

« La forte demande et l’exécution ont conduit à une croissance des revenus de 367 % d’une année sur l’autre, avec une solide croissance du revenu d’exploitation non-GAAP et des flux de trésorerie au cours de notre troisième trimestre fiscal. Nous prévoyons de renforcer notre position sur le marché à la fin de l’année fiscale avec une perspective de revenus totaux en hausse d’environ 2,575 milliards de dollars à 2,580 milliards de dollars pour l’année fiscale 2021, soit une augmentation d’environ 314 % d’une année sur l’autre ».

Zoom sur l’avenir

Bien sûr, lorsque Yuan parle de « l’environnement actuel », il fait référence, au moins en partie, à la pandémie de coronavirus, qui a entraîné une augmentation considérable de l’utilisation des outils de vidéoconférence comme Zoom. La collaboration au travail, l’apprentissage et même la socialisation en sont venus à s’appuyer sur les outils numériques à l’ère de la distanciation sociale. En conséquence, Zoom s’est retrouvé dans une lutte concurrentielle avec des solutions telles que Microsoft Teams, Google Meet et bien d’autres pour s’imposer comme le leader du secteur.

D’après ses derniers résultats financiers, Zoom affiche clairement de bonnes performances.