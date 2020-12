Google Docs améliore le formatage lors de l’import de PDF

Google lance une mise à jour de Google Docs qui apporte un tas d’améliorations à la plateforme lorsque vous importez des documents PDF. Les améliorations portent principalement sur l’importation d’images, les styles et la mise en forme du texte, et la conversion de la mise en page.

Selon Google, la mise à jour de Google Docs améliore l’habillage des images et du texte lorsque vous importez des fichiers PDF. Ainsi, vous pouvez modifier de manière transparente le contenu du texte associé à l’image.

En outre, la mise à jour préserve diverses caractéristiques du fichier d’origine, notamment le soulignement, le barré, la couleur de fond et les polices. Le principal avantage de conserver le formatage est que vous n’avez plus à effectuer manuellement les modifications pour rapprocher le fichier importé du fichier PDF source.

Google Docs a également obtenu la prise en charge des mises en page à colonnes multiples, des tailles de page personnalisées, des tableaux avec bordures et de l’amélioration de l’ordre du contenu. Vous les remarquerez la prochaine fois que vous importerez des PDF dans Google Documents. Toutes ces options de formatage devraient s’avérer utiles pour les utilisateurs qui importent régulièrement des PDF.

Pour convertir des fichiers PDF et des photos en texte, rendez-vous sur le site drive.google.com sur votre ordinateur et :

Faites un clic droit sur le fichier que vous souhaitez convertir Cliquez sur l’option « Ouvrir avec Google Docs » Le fichier image sera converti en un fichier Google Doc

En cours de déploiement

Les changements sont actuellement mis en œuvre pour les clients de Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard et Enterprise Plus, ainsi que pour les clients de G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education et Nonprofits. Le déploiement a commencé le 30 novembre et la visibilité des fonctionnalités pourrait prendre jusqu’à trois jours.

Malheureusement, Google ne mentionne pas la disponibilité de ces améliorations pour les comptes Google personnels. Cependant, on peut s’attendre à ce que le géant du logiciel pousse ce pratique ajout pour les utilisateurs ayant un compte Google personnel à l’avenir.