Le Galaxy S21 sera lancé en même temps que les Galaxy Buds Pro

Samsung prépare une armée complète d’appareils pour 2021, et en plus des nouveaux smartphones pliables, le Galaxy S21, peut-être le dernier Galaxy Note, et d’autres smartphones dans les catégories d’entrée de gamme et milieu de gamme, la société travaille également sur de nouveaux écouteurs.

Et ces écouteurs ne pourraient être autres que les très attendus Galaxy Buds Pro, qui, selon une demande à la FCC, sont pratiquement confirmés maintenant. Il était inévitable que Samsung passe de « Plus » à « Pro ». Même s’il y avait un « Live » entre les deux.

Le dépôt auprès de la FCC s’accompagne des traditionnels protocoles de confidentialité, de sorte qu’il ne révèle pas grand-chose de plus sur les Galaxy Buds Pro. Mais, une image de l’étiquette réglementaire offre un aperçu de la forme du boîtier de charge. Il semble que les Galaxy Buds Pro seront logés dans un boîtier qui ressemble plus au boîtier des Galaxy Buds Live qu’à celui des Galaxy Buds Plus.

Bien sûr, il est trop tôt pour discuter des capacités de ces nouveaux écouteurs, mais étant donné les tendances actuelles de ce marché, il n’est pas difficile de voir où Samsung vise avec ce nouveau produit. La suppression active du bruit sera très probablement l’un des points forts, et les Galaxy Buds Pro pourraient également être dotés d’un design amélioré pour les rendre plus confortables dans l’ensemble.

Selon un rapport de SamMobile, ceux-ci pourraient être lancés en janvier aux côtés du Galaxy S21, ils devraient donc être là dans moins de deux mois.

Début à la mi-janvier

Le Galaxy S21 devrait arriver plus tôt que d’habitude, car Samsung veut déplacer la date de lancement de février à janvier et ainsi donner à l’appareil un mois supplémentaire sur le marché. Si les informations qui ont fait les gros titres récemment sont exactes, une annonce officielle est prévue pour la mi-janvier, tandis que l’appareil devrait arriver sur le marché plus tard dans le même mois.

Il en va de même pour les nouveaux écouteurs et si tout se passe comme prévu, je pourrais essayer les Galaxy Buds Pro dans environ deux mois.

Mais à ce jour, il est important de garder à l’esprit que tout est encore au stade de la rumeur, alors prenez tout avec une bonne dose de scepticisme.