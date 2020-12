Les nouvelles consoles Xbox Series X et Xbox Series S viennent de commencer à être livrées aux joueurs enthousiastes, mais cela ne veut pas dire que Microsoft va se reposer sur ses lauriers. En fait, elle a encore beaucoup de travail à faire, car elle essaie de résoudre les problématiques concernant les performances déroutantes de la console soi-disant la plus puissante pour certains jeux optimisés.

Il va sans dire que la mise à jour des consoles est une tâche permanente, et la dernière mise à jour November 2020 Xbox montrent comment quelques nouvelles fonctionnalités pourraient contribuer à améliorer l’expérience des joueurs sur les Xbox Series X|S.

Cette mise à jour logicielle est la première mise à jour du tableau de bord des consoles de nouvelle génération de Microsoft. Elle comprend des arrière-plans plus dynamiques, exclusifs aux consoles Xbox Series X et Series S. Chacun d’entre eux peut être sélectionné dans le panneau de configuration du tableau de bord Xbox, et Microsoft indique qu’elle travaille sur des styles, des couleurs et des motifs supplémentaires pour les futures mises à jour des consoles.

Les nouvelles consoles Xbox apportent une foule de nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités qui ne sont possibles qu’avec le nouveau matériel. Cependant, toutes ces fonctionnalités ne sont pas disponibles pour tous les jeux, du moins pas sans que les développeurs n’imposent une mise à jour. Il peut être un peu difficile de savoir laquelle est la bonne et Xbox a heureusement ajouté quelques badges et labels pour donner aux joueurs un indice.

Le HDR automatique est en fait l’une de ces fonctionnalités qui ne nécessitent aucune intervention supplémentaire de la part d’un développeur, explique Xbox. En plus des arrière-plans dynamiques mis à jour, juste pour que vous sachiez que le jeu utilise le HDR automatique, un tag « AUTO HDR » apparaîtra à l’écran lorsque vous passerez au Xbox guide pendant une partie. Les jeux qui ont effectivement été optimisés pour les consoles Xbox Series X|S afficheront désormais un badge « X|S » dans les vues des jeux et de la bibliothèque.

Pas uniquement pour les nouvelles consoles

Les propriétaires de Xbox One n’ont pas à être jaloux de toute l’attention que reçoivent les consoles les plus puissantes. La mise à jour November 2020 Xbox les gâte également, mais pas exactement de la même manière. Il y a de nouvelles fonctionnalités communes à toutes les consoles, comme le statut de réalisation dans l’onglet Activité de jeu ainsi que la possibilité d’ajouter facilement des membres de la famille lors de la configuration de la console.

Enfin, l’application Xbox Game Pass fait également l’objet d’une mise à jour. Vous pouvez commencer à ajouter les jeux à venir à votre liste « Jouez plus tard » ou même les préinstaller avant même qu’ils n’arrivent. Cependant, tous les titres Game Pass à venir ne peuvent pas être préinstallés, mais vous pouvez mettre les autres en attente pour les installer lorsqu’ils arriveront.