Comment activer/désactiver la fonction de messages temporaires de WhatsApp ?

Il y a quelques semaines, WhatsApp a annoncé une nouvelle fonction de messages temporaires. Elle place désormais WhatsApp au même rang que d’autres applications de messagerie éphémère, telles que Telegram et Snapchat.

Cependant, il s’agit d’une implémentation très basique. Une fois activés, vos messages dans WhatsApp s’autodétruiront en 7 jours. Oui, WhatsApp démarre son test d’éphémérité avec une fenêtre de 7 jours. Tous vos messages resteront dans la fenêtre de chat pendant 7 jours et seront ensuite automatiquement supprimés.

Si vous souhaitez que les messages disparaissent momentanément après leur envoi, vous devez vous en tenir à Snapchat ou Telegram. Sinon, voici les étapes à suivre pour activer ou désactiver la fonction de messages temporaires dans WhatsApp.

Activer/désactiver les messages temporaires dans WhatsApp

Remarque : j’ai testé la fonction de messages temporaires sur la version 2.20.205.16 de WhatsApp sur mon Pixel 5, sous Android 11.

Ouvrez WhatsApp et entrez dans une conversation dont vous souhaitez que les messages temporaires au bout de 7 jours Tapez sur la photo de profil du contact et faites défiler vers le bas pour voir une nouvelle option « Messages temporaires ». Elle se trouve juste au-dessus de l’option de chiffrement En cliquant sur « Messages temporaires », vous pouvez choisir d’activer ou désactiver ce paramètre. Sélectionnez « Activés » si vous souhaitez que les messages disparaissent automatiquement au bout de 7 jours Une fois activée, vous et le destinataire verrez une notification « Vous avez activé les messages temporaires » dans la fenêtre de chat Cette fonctionnalité n’est pas limitée aux chats individuels. Vous pouvez également l’activer pour les discussions de groupe, mais vous devez être l’administrateur pour l’activer

Quelques limites

De plus, la photo de profil comprendra une icône de minuterie pour indiquer que la fonctionnalité est activée. WhatsApp offre actuellement une option unique de 7 jours pour supprimer automatiquement les messages. Si l’on en croit les fuites, on peut s’attendre à ce que l’application de messagerie offre des contrôles plus granulaires au cours des prochains mois. Nous avons vu des fuites limitées à 5 secondes avant la sortie de la version bêta officielle.

La fonction de disparition des messages dans WhatsApp a de nombreuses limites. Il lui manque les fonctionnalités de confidentialité les plus basiques requises pour un service éphémère. Vous pouvez tout lire à leur sujet sur la page d’assistance de la société. Je vous suggère de n’utiliser cette fonctionnalité qu’avec des personnes de confiance, car n’importe qui pourrait enregistrer vos messages et les capturer à l’écran même si la fonctionnalité de messages temporaires est activée.