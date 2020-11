Google Meet étend les salles de réunion aux utilisateurs de Workspace

Le mois dernier, Google Meet a lancé sa fonction « sessions en petits groupes », qui permet aux modérateurs de diviser les plateformes de réunion en petits groupes individuels. Toutefois, à l’époque, cette fonctionnalité était réservée aux clients de la G Suite Enterprise for Education.

Cela signifiait que si vous vouliez utiliser les salles de réunion et que vous n’étiez pas client G Suite Enterprise, vous ne pouviez pas le faire. Cela change aujourd’hui, puisque Google étend la disponibilité des salles de réunion de Meet à tous les utilisateurs de Google Workspace également. Selon l’annonce de Google, cette fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs de Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard et Enterprise Plus.

Grâce aux salles de discussion sur Google Meet, les enseignants ayant des plans G Suite Enterprise for Education peuvent diviser les étudiants pour des discussions simultanées en petits groupes ou pour augmenter le temps de travail afin d’accroître l’engagement.

Les participants seront répartis en petits groupes dans les salles de réunion, mais les modérateurs pourront toujours rejoindre la salle de réunion de leur choix depuis le panel des modérateurs. De plus, les modérateurs seront autorisés à définir des minuteurs pour les salles de réunion.

Une fois ce délai écoulé, les participants seront invités à retourner à l’appel principal de Google Meet.

Les participants assignés

Les participants peuvent également être assignés dès maintenant à des salles de réunion. En outre, Google a également révélé que dans deux semaines, il sera possible d’ajouter des utilisateurs anonymes aux salles de réunion.

Google Meet prend en charge jusqu’à 100 salles de réunion dans un appel. Alors que le logiciel attribue aléatoirement les personnes dans les salles de réunion, les modérateurs pourront déplacer manuellement les personnes dans les différentes salles si nécessaire.