Microsoft Teams est désormais disponible pour passer des appels sur le Web

Microsoft fait un grand pas en avant pour attirer les fans de Zoom vers Teams avec une nouvelle option d’appel vidéo qui peut être utilisée gratuitement toute la journée.

Au début de l’année, le géant du logiciel a lancé la version mobile de Microsoft Teams pour les consommateurs et maintenant la société apporte les fonctionnalités de Teams aux amis et à la famille sur le bureau et sur le Web. Cela signifie que les utilisateurs pourront créer une réunion Teams pouvant accueillir jusqu’à 300 participants, qui pourra se dérouler toute la journée gratuitement.

Dans le même temps, les participants n’auront pas besoin d’un compte Microsoft ou ne devront pas télécharger l’application Teams pour se joindre aux appels, car cela peut être fait gratuitement en utilisant un navigateur Web.

En outre, Microsoft Teams permettra de voir jusqu’à 49 amis ou membres de la famille en même temps dans une galerie ou grâce à sa fonction « Mode Ensemble » qui met les participants côte à côte dans un espace virtuel tel qu’un auditorium, une salle de réunion ou un café.

À l’approche de Thanksgiving aux États-Unis et des vacances qui auront lieu dans un mois, Microsoft positionne maintenant Teams comme un moyen pour les familles de se réunir virtuellement, au lieu de le faire en personne.

Une utilisation très simple

Alors que Microsoft s’est d’abord concentrée sur les utilisateurs professionnels avec les améliorations apportées à Teams en début d’année, la société se concentre désormais sur les consommateurs. Avec une limite de 24 heures pour les réunions et une application Web facile à utiliser, il semble que Microsoft propose le meilleur moyen (jusqu’à ce qu’elle impose des limites) de se connecter gratuitement avec ses amis et sa famille.

En effet, les services de visioconférence concurrents ont tous des limites beaucoup plus courtes quant à la durée des réunions que les utilisateurs peuvent tenir. Zoom a sa propre limite de 40 minutes, que l’entreprise supprime temporairement pour Thanksgiving, et d’autres concurrents comme Google Meet (limite de 60 minutes) et Cisco Webex (limite de 50 minutes) ont également des restrictions analogues. Microsoft avait déjà essayé de pousser Skype Meet Now dans ce sens, mais tout le monde a pratiquement oublié l’existence de Skype.

Pour commencer en tant qu’organisateur de réunions, il suffit de visiter le nouveau lien Web « Teams » de Microsoft et de se connecter avec un compte Microsoft. Une fois que vous avez créé une réunion vidéo, vous pouvez simplement partager le lien avec vos amis et votre famille, et ils pourront s’y joindre gratuitement depuis le Web sans avoir besoin d’un compte Microsoft.