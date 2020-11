Le OPPO Find X3 est confirmé pour 2021, et il pourrait avoir un écran bluffant

Les tendances en matière de smartphones vont et viennent. À un moment donné, tout tournait autour de l’écran, mais aujourd’hui, l’accent est mis sur les caméras. Cependant, il y a une chose qui relie certaines de ces tendances, une chose qui est aussi parfois incohérente sur un même smartphone. Étant donné que les smartphones sont des appareils très visuels et axés sur l’image, il est un fait que la couleur joue un rôle essentiel dans la qualité de l’expérience. C’est le genre d’expérience que OPPO vise avec son futur flagship, qui mettra l’accent sur la qualité et la précision des couleurs, du moment où vous prenez une photo jusqu’à ce que vous l’affichiez à l’écran.

Le OPPO Find X3, le futur flagship de OPPO, a été officialisé par la société — c’est une assez grande nouvelle en soi, mais comparé au contexte de cette information, ce n’est rien. Alors que la plupart des détails autour du smartphone sont rares, dans le cadre de son INNO DAY 2020, où elle présente ses innovations, la société a dévoilé son « Full-Path Color Management System ». Cette technologie, qui devrait faire ses débuts sur le prochain produit phare de la marque, pourrait apporter d’énormes améliorations dans le domaine de l’écran.

Le OPPO Find X2 et le Find X2 Pro ont été deux plébiscités pour l’année 2020, et j’ai également fait l’éloge de la fantastique technologie d’affichage de ce dernier. Cependant, ces smartphones pourraient pâlir par rapport au futur Find X3. En effet, il ne suffit pas toujours d’avoir un capteur photo à haute résolution et de qualité professionnelle sur le smartphone. Il faut aussi un écran capable de reproduire la qualité de l’image que vous venez de prendre, notamment en termes de couleurs. Ce n’est pas toujours le cas et OPPO vise à combler cette lacune dans son prochain smartphone phare.

OPPO veut aller encore plus loin en étant le premier fabricant Android à proposer un système de gestion des couleurs qui prend en charge toute la gamme DCI-P3 ainsi qu’une profondeur de couleur de 10 bits pour la capture, le stockage et l’affichage. Fondamentalement, il devrait améliorer l’expérience de visualisation avec beaucoup plus de couleurs et une meilleure précision, que vous regardiez une photo que vous avez prise ou un film téléchargé sur votre smartphone.

La grande force de ce nouveau Color Management System réside dans le fait qu’il garantit que les images ne sont pas compressées ou modifiées lorsque vous les visualisez à l’écran. Par exemple, si vous téléchargez un film Netflix, le système s’assure que la fidélité des couleurs reste forte lorsque vous diffusez la vidéo. La chaîne comporte de nombreuses étapes et la nouvelle technologie de OPPO s’assure qu’il n’y a pas de maillon faible qui pourrait altérer l’image initiale.

Rendez-vous en février 2021

Le système de gestion des couleurs s’étend également à la capture d’images, en utilisant une subtile combinaison du matériel et du logiciel ainsi que des améliorations telles que la correction de la distorsion, la réduction du bruit multi-trame et la super-résolution. Les photos devraient ainsi être encore plus belles que sur les téléphones Find X2. Un ajout intrigant est que le OPPO Find X3 offrira apparemment une personnalisation plus poussée pour permettre aux utilisateurs de personnaliser le profil des photos selon leurs propres préférences. Si vous aimez un écran vraiment chaud ou un affichage froid, vous devriez avoir plus d’options pour le modifier.

Malheureusement, il faudra encore patienter pour valider ou non ces déclarations. Le OPPO Find X3 est attendu en février 2021 et peut-être que des fuites commenceront à se multiplier les semaines qui le précèdent.