OPPO INNO DAY 2020 : un concept de smartphone à écran enroulable, et la réalité augmentée

Bien que ce ne soit que récemment que le nom de OPPO soit devenu plus familier dans le monde entier, la société innove depuis longtemps dans le domaine des smartphones, notamment en ce qui concerne certains facteurs de forme assez peu conventionnels. Parmi ceux-ci figurent la caméra rotative du OPPO N1 et plus récemment le OPPO Find X et sa caméra coulissante.

Cependant, de nos jours, rien n’est plus « non conventionnel » que les smartphones pliables, pivotants et enroulables. C’est donc avec une grande fierté que la société dévoile son concept de smartphone OPPO X1 2021 enroulable en même temps que sa prochaine étape dans le domaine des lunettes de réalité augmentée.

Les smartphones pliables, qu’ils soient dotés d’un seul écran flexible comme le Galaxy Z Fold 2 ou de deux écrans comme le Microsoft Surface Duo, ne sont vraiment qu’une façon de résoudre le problème de la taille, déjà ancien. LG a récemment introduit un écran secondaire qui vient se clipser aux côtés de l’écran principal, mais on trouve aussi des traces de smartphones enroulables du côté de TCL ainsi que de LG à nouveau. OPPO a maintenant officiellement confirmé qu’elle s’attaque à ce dernier facteur de forme avec son dernier concept de smartphone, le OPPO X 2021.

Un smartphone enroulable résout certains des problèmes de conception et d’ingénierie des smartphones flexibles, comme le pliage et la tension d’un écran flexible plié. Il présente également sa propre série de problématiques, dont certains peuvent être plus faciles à résoudre en comparaison. Le OPPO X1 2021, par exemple, limite le mouvement à un seul côté du smartphone. La société a également créé de nouveaux moteurs, un système de glissière et un support de plaque 2-en-1 pour cette conception particulière.

Le résultat est un smartphone de 6,7 pouces avec une résolution de 2 592 x 1 175 x pixels qui peut s’étirer jusqu’à 7,4 pouces avec une résolution de 2 592 x 1 785 pixels lorsqu’un côté est tiré, déroulant le reste de l’écran. En tant que concept, il n’y a bien sûr aucune garantie qu’il deviendra un produit fini, mais OPPO pose au moins les bases nécessaires à sa réalisation.

Réalité augmentée, un focus à l’avenir

Elle est peut-être mieux connue pour ses smartphones maintenant, mais OPPO s’intéresse depuis longtemps à d’autres industries et marchés connexes. Avec la 5G qui commence à s’imposer, la société fait de plus grands pas vers une application connectée de ce type, la réalité augmentée. Pour la troisième année consécutive, OPPO ne manquera pas de proposer des casques de réalité augmentée. Cette année, les OPPO AR Glass 2021 est sa version la plus élégante, ressemblants davantage à des lunettes de soleil trop grandes et moins à des gadgets de geeks.

Mais au-delà de son apparence, les OPPO AR Glass 2021 sont également dotées d’un système d’interaction plus naturel que l’utilisation d’un téléphone filaire comme une télécommande. Grâce aux caméras fisheye, à la ToF et aux systèmes de localisation spatiale, les lunettes sont annoncées comme étant capables de suivre non seulement les grands gestes de la main, mais aussi les mouvements subtils des doigts.

Bien entendu, il s’agit encore de dispositifs à l’état de concept et de prototypes, qui ne sont pas encore prêts pour des clients plus exigeants et plus avertis. Cela prouve au moins que, loin de se contenter de suivre les autres grandes entreprises, OPPO est non seulement prête, mais aussi plus que capable d’ouvrir la voie et de mener les marchés de la téléphonie mobile et de l’informatique en matière d’innovations et de visions.