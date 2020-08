Test du OPPO Find X2 Pro : le quasi-parfait sur toute la ligne

OPPO a choqué le monde entier en annonçant le Find X, un smartphone qui non seulement a fait tomber des mâchoires avec son look incroyablement parfait, mais qui a aussi eu des performances à la hauteur de nos espérances.

Plus mémorable encore, l’assemblage de la caméra qui s’est levée et qui comprenait également un scanner 3D pour la reconnaissance faciale. Outre le fait qu’il s’agissait déjà d’une œuvre d’art, la caméra pop-up était en effet l’élément phare qui allait catapulter la popularité de OPPO, une marque chinoise, au rang de Samsung et d’Apple.

Alors, comment surpasser un smartphone aussi impressionnant ? Eh bien, l’original présentait quelques défauts. Pas de recharge sans fil. Les pièces mobiles ne permettaient pas d’obtenir un indice de protection IP, et la construction assez mince avec des caméras cachées a compromis la qualité de l’image. Et c’est ainsi que nous avons le OPPO Find X2 Pro. Il semble être prêt à relever le défi avec une classification IP, un écran OLED d’une résolution QHD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz qui offre un milliard de couleurs et une vitesse de charge la plus rapide du marché. Dans un secteur plutôt confus des smartphones ultra-premium cette année, celui-ci vise l’or !

Alors, que vaut réellement ce smartphone ultra-premium ?

Dans la boîte :

Find X2 Pro

Paire d’écouteurs

Câble Type C SuperVOOC

Adaptateur SuperVOOC 65W

Outil SIM

Guide de démarrage rapide

Carte de garantie

OPPO Find X2 Pro: design

Le smartphone Find X2 Pro est un smartphone assez grand, puisque ses dimensions sont de 165,2 x 74,4 x 8,8 mm, mais comme ces dimensions le montrent, il est assez long et mince, et ne semble donc pas trop grand. Ce sont les mesures de la version céramique du smartphone, mais vous pouvez également l’obtenir en finition en faux cuir, qui est légèrement plus épais, avec une épaisseur de 9,5 mm.

L’option céramique en noir brillant n’a pas seulement un aspect luxueux, elle est aussi différente au toucher grâce à la texture fine de la grille qui ajoute également un peu de prise au smartphone, grand et lourd (217 g). Et il est nettement moins potelé que le Galaxy S20 Ultra de Samsung. Selon OPPO, le dos est fait de deux types de céramique, dont une moitié donne un toucher doux et l’autre un toucher légèrement plus rugueux.

Tout cela contribue à l’aspect lustré et à la sensation d’avoir quelque chose d’unique. Et malgré le zoom optique périscopique 5x et le zoom numérique 60x, celui-ci parvient à rester assez mince. Mais j’y reviendrais plus tard.

Contrairement à l’élégant Find X, celui-ci ressemble à la forme d’une tablette de chocolat que tout le monde s’est habitué à avoir. Il n’y a pas non plus de caméra motorisée, mais c’est une bonne chose, car ce design sophistiqué est désormais conforme à la norme IP68, ce qui signifie que vous pouvez sauter dans une piscine avec lui et survivra pour capturer vos folies.

Pas de LED de notifications

Le haut-parleur supérieur est à peine visible et il n’y a pas non plus de LED de notifications. Chaque fois que vous recevez une notification, vous êtes obligé de vous arrêter et de fixer cette lumière hypnotique sur les bords de l’écran, de la même manière que les insectes sont attirés par les rayons UV. Où, vous pourriez tout simplement la manquer ! Le problème est que l’effet d’éclairage de l’écran ne vous avertit qu’une fois, rien de plus. Alors que d’autres marques ont amélioré cette fonctionnalité et l’ont complétée, OPPO la met encore en valeur de la manière la plus élégante, comme elle l’a fait avec le Find X.

Sur le bord droit de l’appareil se trouvent le bouton de volume et le bouton d’alimentation, tandis que le port USB-C se trouve sur la tranche inférieure — il n’y a pas de prise casque de 3,5 mm, ce qui peut gêner les utilisateurs ayant un casque filaire. Pour un smartphone de cette taille, les boutons sont assez bas sur le côté, ce qui les rend faciles à atteindre, quelle que soit la taille de vos mains.

OPPO Find X2 Pro: écran

L’écran Oppo Find X2 Pro est un écran très haut de gamme, avec une dalle de 6,78 pouces remplie de fonctions pour améliorer votre expérience de visionnage. Avec sa résolution Ultra HD de 3 168 x 1 440 pixels, ses couleurs 10 bits, son taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et sa luminosité maximale de 800 nits, le contenu est d’une fiabilité à toute épreuve, que vous jouiez ou regardiez des films, ou que vous fassiez simplement défiler les réseaux sociaux.

Avec un milliard de couleurs à afficher, les couleurs sont aussi naturelles qu’elles peuvent l’être sur un smartphone. Il est également rapide avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et le chipset O1 Ultra Vision Engine augmente le nombre d’images pour que vos traditionnelles vidéos aient l’air plus fluides. Mais, ce n’est pas une performance constante. Néanmoins je ne dirais pas que c’est gadget. J’ai souvent été tenté de l’activer à chaque fois que je regardais un film, juste pour le plaisir.

L’écran est très lumineux et à l’intérieur pendant la journée, il ne fonctionne généralement qu’à 30 % de sa capacité. À l’extérieur, tout fonctionnait à merveille, dans le sens où il est assez lumineux pour regarder un film ou un jeu, sous la lumière directe du soleil.

Un magnifique écran

Cette magnifique dalle est brisée par un petit trou découpé dans le coin supérieur gauche, comme c’est le cas sur une pléthore de flagships en 2020. Si vous n’aimez pas les écrans courbés ou les écrans poinçonnés, le Find X2 Pro n’est peut-être pas fait pour vous, mais sinon le smartphone possède l’un des meilleurs écrans que vous trouverez sur un smartphone en ce moment.

Ce nouveau Find X2 Pro est équipé d’un double haut-parleur, qui peut être assez puissant et qui peut être très bruyant. Mais la clarté est maintenue même à un volume maximum. Cependant, l’équilibre est un peu rompu.

OPPO Find X2 Pro: caractéristiques et logiciels

Le OPPO Find X2 Pro est à la hauteur de sa réputation de « smartphone haut de gamme » dans le domaine des spécifications et des performances, car il est rempli des meilleures entrailles disponibles lors de son lancement. En effet, le Find X2 Pro coche toutes les cases auxquelles vous pouvez penser en matière de performances.

Le processeur standard Snapdragon 865 associé à une mémoire vive de 12 Go sont suffisamment performants pour vous permettre de jouer à n’importe quel jeu ou d’effectuer plusieurs tâches à la fois. Et il ne chauffe pas, même après une bonne heure de CoD : Mobile. Il y a aussi 512 Go de stockage interne, ce qui est plus que suffisant pour stocker toutes les vidéos 4K à 60 fps que vous pouvez filmer avec ce smartphone.

Les benchmarks sont bluffants. Cela montre que le smartphone de OPPO a des vitesses de traitement de haut vol, et mon expérience avec le smartphone le confirme : les applications ont été rapides à charger, les jeux haut de gamme ont fonctionné sans problème, et j’ai pu enregistrer beaucoup de vidéos 4K sans que le smartphone ait besoin de s’arrêter. Autrement dit, si vous recherchez un super smartphone de jeu ou un appareil qui vous permet de capturer et de modifier d’impressionnantes vidéos ou des photos à la volée, le Find X2 Pro serait une excellente option.

Le processeur est couplé à un modem 5G, ce qui en fait le deuxième smartphone 5G de OPPO après le Reno 5 G. La plupart des smartphones haut de gamme récents sont compatibles avec la 5G, ce qui n’est pas vraiment révolutionnaire, mais si vous achetez un nouveau smartphone en 2020, il est judicieux de choisir un modèle 5G si vous voulez quelque chose d’évolutif.

Une surcouche légère

Côté logiciel, OPPO fait aussi bien les choses. On retrouve la surcouche ColorOS 7.1 récemment lancé par la société elle-même, qui apporte avec elle un mode sombre bien nécessaire. ColorOS fournit Android 10 d’une manière soignée et raffinée. Il n’y a que peu de distractions (pas de publicités ou de promotions) et l’interface utilisateur est fluide, sans aucun problème, surtout lorsque vous utilisez le tout en résolution Quad HD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Elle est personnalisable à l’infini (jusqu’au design de l’icône) et il y a le mode sombre qui peut s’imposer sur les applications qui ne le supportent pas. Tout semble précis et élégant. D’un autre côté, j’apprécie également la façon dont la marque a sélectionné avec goût les fonds d’écran pour son système d’exploitation ; il y a beaucoup de magnifiques fonds d’écran que l’on peut essayer.

OPPO Find X2 Pro: caméras

Sur le papier, le OPPO Find X2 Pro a des caractéristiques techniques moins bonnes que certains de ses concurrents haut de gamme, mais il ne faut pas se fier qu’aux chiffres. En effet, en commençant à utiliser l’appareil on découvre qu’il fait plus que ce que l’on peut imaginer.

OPPO semble imiter dans une certaine mesure les smartphones de Google et Apple, car si ces appareils sont généralement équipés de capteurs de plus faible résolution que la concurrence, ils sont dotés de logiciels qui améliorent la qualité des images — c’est le cas ici, et le post-traitement semble vraiment faire le travail.

La caméra principale est un capteur de 48 mégapixels à ouverture f/1,7, dont la résolution peut sembler plus basse par rapport aux capteurs de 108 mégapixels que vous trouverez dans certains autres smartphones. Cependant, ce capteur photo est le IMX689 de Sony, qui a le plus grand capteur physique de tous les capteurs de 48 mégapixels jusqu’à présent, et le Find X2 Pro est le premier smartphone à avoir lancé cette technologie.

De magnifiques clichés

En plein jour, les images sont vibrantes et nettes, avec une bonne gamme dynamique et des détails. Peu importe ce que vous voulez filmer, ce smartphone peut le gérer comme aucun autre. Il n’est pas aussi perfectionniste que le Huawei P40 Pro, ni que le Pixel 4 XL en ce qui concerne les textures, mais il permet de réaliser des vidéos bien mieux que l’un ou l’autre. Il y a même un mode d’enregistrement LiveHDR, mais il vous donne des images tremblotantes, alors il vaut mieux s’en tenir à l’enregistrement standard, qui vous donne des images claires et douces.

Si vous vous déplacez à l’intérieur, le bruit commence à s’infiltrer et cela, associé à la réduction agressive du bruit de OPPO, ne donne parfois que peu ou pas de détails, surtout lors de la capture de visages ou de portraits. J’ai remarqué que ce problème ne se posait qu’avec des visages ou des objets se déplaçant rapidement. Si vous photographiez autre chose, les choses se passent plutôt bien (parce qu’elles sont stables). J’ai adoré la netteté et les détails des photos de nourriture, malgré les situations d’éclairage bizarres.

La mise au point est très rapide avec le PDAF omnidirectionnel (comme sur le OnePlus 8 Pro), et la configuration de l’appareil photo est suffisamment performante pour tenir le tout même en cas de faible éclairage ou de lumière ambiante. Il existe également un mode nuit qui vous permet de prendre des photos plus claires et plus lumineuses de vous-même et de ce qui se trouve devant vous. Mais comme il devient si lumineux, je vous conseille de ne l’utiliser que lorsque les scènes deviennent trop sombres.

Un zoom hybride intéressant

Quant au zoom hybride 2.0, il fonctionne bien à la lumière du jour, vous permettant de prendre des photos utilisables jusqu’à un zoom optique 5x, et il permet également de prendre des photos détaillées sous un éclairage plus faible. Mais, les images semblent un peu ternes à 5x. Ce que j’ai vraiment aimé, c’est la façon dont l’appareil photo maintient la même balance des blancs et les mêmes tonalités de couleur jusqu’à 60x. J’aime beaucoup le zoom hybride quand je fais des vidéos. Il vous permet littéralement de vous rapprocher de l’action jusqu’à 5x en optique et 10x en numérique sans trop détériorer la qualité de l’image. Cela fonctionne assez bien en intérieur aussi, mais les choses deviennent un peu trop sombres en basse lumière.

Le Find X2 Pro n’est pas seulement un saut gigantesque par rapport au Find X, mais il côtoie même des vaisseaux phares ultra-premium lancés cette année. Sur le devant de l’appareil se trouve une caméra de 32 mégapixels à ouverture f/2,4, qui a pris des selfies très nets.

OPPO Find X2 Pro: autonomie

Avec un écran à résolution Quad HD+ et à une fréquence de 120 Hz, la batterie d’une capacité de 4 260 mAh (2 × 2,130 mAh) vous permettra de profiter pleinement de votre smartphone. Et comme mentionné précédemment, il est assez mince avec 8,8 mm. C’est parce qu’il n’y a pas de recharge sans fil intégrée à l’arrière. Mais avant de vous inquiéter de l’absence de recharge sans fil sur un smartphone ultra-premium, lisez ce qui suit.

Fonctionnant en full HD+ à 120 Hz, le Find X2 Pro vous fournira facilement une autonomie de plus d’une journée si vous ne jouez à aucun jeu. En résumé, l’autonomie de la batterie est plutôt bonne avec une durée d’affichage de 7 heures en full HD+. À 120 Hz et à la résolution Quad HD+, l’écran est beaucoup plus énergivore, et l’autonomie tombe de quelques minutes. Néanmoins, cela vaudra peut-être la peine de délaisser quelques minutes pour un affichage de bien meilleure qualité.

Mais le plaisir commence lorsque la batterie tombe à zéro. Branchez ce chargeur de 65 W et celui-ci passe de 0 à 25 % en 5 minutes, 45 % en 10 minutes à 100 % en seulement 38 minutes ! Alors oui, il n’y a pas de recharge sans fil sur le X2 Pro, mais avec des vitesses filaires aussi rapides que celle-ci, en avez-vous vraiment besoin ? Il semble donc que le Find X2 Pro soit un excellent choix pour les personnes qui souhaitent simplement recharger leur smartphone de temps en temps, plutôt que de devoir le brancher pendant de longues périodes.

OPPO Find X2 Pro: verdict

Avec l’un des plus beaux écrans du marché actuel, le OPPO Find X2 Pro est idéal pour regarder des films et des séries TV, jouer et simplement faire défiler les réseaux sociaux. Comme la plupart des smartphones ont des coques arrière en verre, le Find X2 Pro est très différent dans sa construction en faux cuir ou en céramique, et son design épuré ne fait qu’ajouter à cette nouveauté. Il suffit de dire que le smartphone ne ressemblera pas à votre traditionnel smartphone lorsque vous l’utiliserez.

Les caméras et le logiciel du OPPO Find X2 Pro fonctionnent de pair pour prendre de superbes photos, et le mode vidéo est également l’un des meilleurs que vous puissiez utiliser en ce moment. Je peux dire sans risque de me tromper que le OPPO Find X2 Pro est l’un des meilleurs smartphones aujourd’hui.

Dans le segment ultra-premium où les choses sont devenues un peu ringardes, le Find X2 Pro est un successeur du Find X et une bouffée d’air frais en matière de design, même s’il s’en tient aux bases. En bref, c’est le smartphone que l’on attendait tous ! Seul frein ? Le prix. À environ 1 199 €, ce qui correspond strictement au territoire de l’iPhone 11 Pro et du Pro Max, ce flagship de OPPO pourrait bien attirer de nouveaux fans Android avares de trouver un réel concurrent au flagship d’Apple.