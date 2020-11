Comment assister à l’événement Apple « One More Thing » à 19 heures ?

Apple organise un événement virtuel appelé « One More Thing » plus tard dans la journée. Le prochain événement d’Apple, qui est le troisième d’une série d’annonces — la plus récente étant le lancement des derniers modèles d’iPhone — et peut-être le dernier de 2020, devrait être celui où l’équipe dirigée par Tim Cook dévoilera ses modèles de MacBook basés sur le propre processeur d’Apple.

En effet, le géant à la pomme croquée a annoncé son intention de passer à ses propres puces Apple Silicon et délaisser les processeurs Intel lors de la conférence WWDC 2020 qui se tiendra plus tôt cette année. Cependant, la société n’a pas encore présenté le nouveau matériel qui comporte sa puce native. Ce devrait être chose faite ce soir.

Quand aura-t-il lieu ?

L’événement « One More Thing » d’Apple est prévu ce mardi 10 novembre et commencera à être diffusé en ligne à 19 heures, heure française. Apple a tendance à ne pas perdre beaucoup de temps lors de ces événements, mais réservez au moins une heure pour regarder la keynote dans son intégralité.

Comment regarder ?

Il y a plusieurs façons de regarder l’événement, et la façon dont vous le regarderez dépendra des appareils auxquels vous aurez accès à ce moment-là. Rassurez-vous, il devrait y avoir une option pour vous.

Site Web d’Apple

Le site Web Apple Events vous permet de regarder l’événement en direct sur votre Mac, iPhone, iPad, PC, ou tout autre appareil pouvant exécuter un navigateur Web. Vous pouvez regarder l’événement à partir de votre navigateur préféré, notamment Safari, Chrome, Firefox et d’autres grands navigateurs. Il vous suffit de vous rendre sur le site Web de l’événement d’Apple à 19 heures.

YouTube

L’événement en direct d’Apple sera également disponible sur YouTube. La diffusion sur YouTube vous offre une flexibilité ultime quant à la manière et au support de diffusion. YouTube fonctionne sur toutes les plateformes, y compris les smartphones, les tablettes et les Smart TV. Apple a déjà publié une URL pour l’événement du 13, que vous pouvez désormais visiter et définir un rappel de l’événement sur YouTube.

L’application Apple TV

Vous devriez voir une section pour le livestream de l’événement sur l’application Apple TV, que vous pourrez visionner sur n’importe quel appareil qui exécute celle-ci. Vous pourrez ainsi regarder les débats sur l’Apple TV, votre iPhone ou iPad, votre Mac de bureau et certains téléviseurs connectés. Si vous possédez une Apple TV, l’application Apple TV vous permet de la localiser et de la regarder facilement.

À quoi faut-il s’attendre ?

Si l’on en croit les multiples rumeurs, Apple devrait dévoiler un matériel basé sur son processeur ARM natif. La société n’a pas fourni de détails particuliers. Cela signifie que l’événement ne révélera rien sur l’iPad, l’Apple Watch ou l’iPhone, car l’entreprise a déjà organisé ses annonces annuelles dans le cadre d’événements distincts.

La société aurait également son AirTag, en préparation depuis un certain temps. Mais, il est peu probable qu’ils soient annoncés lors de l’événement d’aujourd’hui. Attendez-vous plutôt à des lancements liés au MacBook et à d’autres appareils Mac. Lors de la conférence WWDC 2020, Apple a confirmé son intention d’utiliser son propre processeur ARM pour la prochaine génération d’appareils Mac.

Selon un récent rapport de Bloomberg, Apple augmente la production de ses nouveaux modèles de MacBook Pro 13 et 16 pouces ainsi que du MacBook Air de 13 pouces. Les plus petits modèles seraient en avance sur la production et deux d’entre eux seront probablement présentés lors de l’événement d’aujourd’hui. Les modèles de MacBook ne présenteront pas non plus de changements visibles, à l’exception du nouveau processeur qui pourrait être basé sur la puce A14 Bionic équipant les derniers modèles d’iPhone.

En outre, Apple devrait lancer d’autres modèles de MacBook basés sur son propre silicium Apple Silicon au cours du 2e trimestre l’année prochaine. Cela pourrait encore réduire sa dépendance à l’égard d’Intel.