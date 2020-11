Les jeux PlayStation 5 ne seront pas zonés, confirme Sony

Nous sommes à quelques jours du lancement mondial de la PlayStation 5 et Sony semble faire tout ce qu’elle peut pour accroître la médiatisation autour de sa toute nouvelle console. Nous avons récemment découvert que la manette DualSense de la PS5 fonctionne avec Android, et nous avons vu des bandes-annonces de la console, ainsi que d’autres informations que Sony révèle lentement.

Dans le même ordre d’idées, Sony a maintenant confirmé deux nouvelles choses sur la console qui sont une excellente nouvelle pour les joueurs.

Tout d’abord, le géant japonais affirme que les jeux PS5 ne seront pas zonés par régions. Cela signifie que si un jeu est sorti dans un pays spécifique, mais pas dans votre région, vous pourrez toujours jouer au jeu sur votre console sans avoir à faire face à des problèmes de verrouillage de région, etc.

Cela pourrait être un vrai plus si, par exemple, un jeu sorti au Japon vous donne envie d’y jouer, mais n’obtient pas de sortie officielle en France. Si vous arrivez à vous le procurer, le jeu fonctionnera sur votre PS5.

De plus, Sony a confirmé que la PS5 prendra en charge son service de cloud en ligne PS Now, ce qui signifie que la rétrocompatibilité sera très avantageuse pour la PS5. Si vous deviez savoir que la plupart des jeux PS4 fonctionneront sur la PS5, cette nouvelle confirmation signifie que vous pourrez également faire tourner des jeux PS3 et PS2 sur votre PlayStation 5, grâce à PS Now.

Rendez-vous le 19 novembre

Sony a déjà déclaré que la plupart des plus de 4 000 titres de la PS4 fonctionneront sur la PS5, et les premiers tests montrent que de nombreux jeux PS4 tournent mieux sur la nouvelle console. La société donne également aux abonnés du PlayStation Plus l’accès à certains des plus grands succès de la PS4 grâce à la PlayStation Plus Collection sur votre PS5.

La PlayStation 5 sera lancée le 12 novembre, et le 19 novembre en France pour 399 euros. Alors, avez-vous l’intention d’acheter la PS5 ou allez-vous rester avec votre ancienne console pour le moment ?