Qu’attendre de la keynote « One More Thing » d’Apple ce soir

Le PDG d’Apple, Tim Cook, et ses principaux adjoints monteront sur scène ce mardi pour sa keynote « One More Thing » afin d’annoncer les premiers Mac dotés d’une puce Apple Silicon lors du très attendu événement du 10 novembre. Comme annoncé précédemment par Apple en début d’année, le géant de la technologie fait passer le processeur du Mac d’Intel x86 à son propre « Apple Silicon » basé sur une architecture ARM.

L’événement commence à 19 heures, heure française, ce mardi 10 novembre. Apple diffusera l’événement en direct, vous pourrez donc le regarder sur votre smartphone ou votre ordinateur portable ainsi que votre téléviseur puisqu’un lien YouTube sera disponible.

Apple utilise des puces Intel dans ses ordinateurs Mac depuis 15 longues années, mais la société est enfin prête à passer à des processeurs basés sur sa série A. Il s’agit du même type de processeurs que ceux qui équipent les iPhone et les iPad, et on s’attend à des prouesses analogues. Apple affirme que son objectif est d’apporter le plus haut niveau de performance avec la plus faible consommation d’énergie.

La société Apple prévoit de commencer la transition vers l’architecture ARM pour sa gamme de Mac cette année, et le passage à la gamme complète de Mac aux puces Apple Silicon prendra au moins deux ans. Depuis l’été, Apple a expédié aux développeurs les premières unités Mac basées sur une architecture ARM. Le SDK pour les développeurs comprend un Mac mini équipé du processeur A12Z. La rumeur dit que les premiers Mac basés sur une architecture ARM seront le MacBook Air et le MacBook Pro de 13 pouces. Un MacBook Pro 16 pouces avec une puce « Apple Silicon » est également en préparation, selon Bloomberg.

Une annonce aux côtés de macOS Big Sur

Le changement a été annoncé lors de la dernière WWDC et, parallèlement à une transition (espérons-le) en douceur, Apple promet donc des améliorations en matière de performances et d’autonomie grâce à la nouvelle puce, qui n’a pas encore été baptisée. Rosetta 2, une nouvelle version de l’émulateur qu’Apple a utilisé lors de sa dernière transition de processeur de PowerPC à Intel contribue à cette transition. Rosetta 2 devrait vous permettre d’exécuter des versions émulées de vos anciennes applications macOS sur les nouveaux produits de la société basés sur ARM lorsqu’elle le livrera avec macOS Big Sur.

Big Sur (macOS 11.0) devrait également recevoir une date de sortie définitive. Le système d’exploitation arrivera avec un nouveau design visuel qui reprend beaucoup d’éléments d’iOS 14 et beaucoup de fonctionnalités, comme les applications iMessage et Plans mises à jour, les widgets et l’interface du centre de contrôle.

One More Thing ?

Enfin, il est également possible que d’autres produits de longue date apparaissent enfin.

AirTags

Certains experts du secteur pensent que Apple pourrait également annoncer l’accessoire AirTag que vous pouvez attacher ou glisser dans un sac à main ou un sac à dos. Les trackers AirTag vous permettent essentiellement de suivre leur position grâce à la puce U1 d’Apple et à l’application Localiser de l’iPhone. Les AirTags coûteraient entre 69 et 99 dollars.

AirPods Studio

Il est également possible qu’Apple profite de l’événement du 10 novembre pour annoncer un tout nouveau produit audio. L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a prédit plus tôt cette année qu’Apple travaille sur un casque sans fil supra-auriculaire qui serait de marque Apple.

Avec la prochaine génération d’AirPods Pro dont le lancement est prévu pour l’année prochaine, Apple a besoin d’un produit audio haut de gamme pour que les gens restent connectés à son écosystème. Un casque supra-auriculaire haut de gamme rendrait cette catégorie de produits plus compétitive avec l’arrivée d’Apple. Actuellement, le segment des casques sans fil haut de gamme est dominé par Bose et Sony. Le AirPods Studio, qui peut être porté dans les deux sens et comporte des écouteurs interchangeables, coûterait 349 dollars.

Quelle que soit l’issue de cet événement, vous pourrez suivre toutes les nouvelles et les annonces ici même.