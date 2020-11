Les fonctions premium de Google Photos étendues grâce à des outils d’édition payants ?

Après le lancement du nouvel éditeur, Google Photos étend ses capacités d’édition premium. Selon un nouveau rapport de XDA Developers, Google Photos teste la possibilité d’introduire un filtre « Color Pop » amélioré pour les membres Google One.

Des preuves de l’existence d’un tel filtre ont été trouvées pour la première fois dans le code de l’application Google Photos 5.18. Peu après le démontage de XDA, un des lecteurs a trouvé cette fonctionnalité en action sur son smartphone.

Il semble que la mise à jour 5.18 de Google Photos récemment déployée inclut des chaînes de caractères faisant référence à des « fonctions d’édition supplémentaires » qui seront proposées aux membres de Google One. Sur la base du code source de l’application, les utilisateurs de Google Photos verront bientôt des messages les encourageant à souscrire un abonnement à Google One afin de bénéficier de fonctions d’édition supplémentaires.

Cependant, ce n’est pas la traditionnelle fonction « Color Pop » que Google Photos a toujours eu. La variante payante est plus performante et fonctionne même sur des photos sans informations de profondeur. En d’autres termes, la fonction « Color Pop » standard ne disparaîtra pas, mais vous devrez être membre de Google One pour utiliser la version améliorée de « Color Pop ».

« Dans Google Photos, Color Pop est une fonctionnalité qui continue à être disponible pour tout le monde, sans frais, pour les photos avec des informations de profondeur (comme le mode portrait). Dans le cadre d’un déploiement continu qui a commencé au début de cette année, les membres de Google One peuvent appliquer cette fonctionnalité à un nombre encore plus important de photos de personnes, y compris celles qui ne contiennent pas d’informations détaillées », a déclaré un porte-parole de Google à The Verge.

Une adhésion à partir de 1,99 €/mois

En plus de « Color Pop », Google travaille également sur l’ajout de trois nouvelles suggestions de prétraitement — Dynamic, HDR, Vivid, et des suggestions de palette de ciel — Afterglow, Airy, Ember, Luminous, Radiant, et Stormy. Cependant, ces fonctionnalités n’ont pas encore été repérées lors de la phase de test.

Google One commence à 1,99 euro par mois pour 100 Go de stockage et d’autres avantages pour les membres et va jusqu’à 99,90 euros par mois, au cas où vous auriez besoin de 20 To de stockage dans le cloud. Google espère que le fait d’offrir des avantages supplémentaires devrait inciter les clients à passer à l’adhésion à Google One.