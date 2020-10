La nouvel éditeur de Google Photos est désormais disponible sur Android

En plus de toutes les annonces faites par Google sur les appareils, la société a également révélé que l’application Google Photos pour Android se dote d’un tout nouvel éditeur de photos.

Les nouvelles fonctionnalités qui accompagnent cette mise à jour semblent être destinées à faciliter l’édition pour tous, qu’ils n’aient pas une tonne d’expérience dans l’édition de photos ou qu’ils cherchent à effectuer des modifications spécifiques manuellement. En outre, Google a également détaillé une nouvelle fonctionnalité appelée « Portrait Light » qui arrivera sur les smartphones Pixel dans le futur, à commencer par les nouveaux modèles — Pixel 5 et Pixel 4a 5G — qui ont été dévoilés aujourd’hui.

Les nouveaux outils d’édition de photos de Google Photos semblent exploiter les suggestions que l’application fait déjà pour des choses comme l’éclaircissement et la rotation. Lorsque cette mise à jour aura été appliquée, les utilisateurs trouveront un nouvel onglet dans l’éditeur qui utilisera l’apprentissage automatique pour analyser la photo et les suggestions de surface sur la façon de l’éditer.

« Ces suggestions vous aident à obtenir des résultats étonnants en une seule touche, en appliquant intelligemment des caractéristiques telles que la luminosité, le contraste et les effets de portrait », a écrit Google sur son blog aujourd’hui. Dans un premier temps, Google indique que des fonctionnalités telles que « Enhance » et « Color Pop » apparaîtront dans ces suggestions, mais au fil du temps, Google en ajoutera d’autres.

Cette mise à jour s’adresse également à ceux qui souhaitent un contrôle plus précis de leurs modifications de photos. L’éditeur de photos est désormais doté d’une nouvelle présentation qui vous permet de faire défiler les outils d’édition de l’application et d’ajuster les paramètres à la volée. Si vous avez des connaissances en matière d’édition de photos, cela devrait vous aider à apporter des modifications plus rapidement.

Modifier l’éclairage des visages

Enfin, nous avons l’introduction du « Portrait Light », qui apparaît d’abord sur le Pixel 4a (5G) et le Pixel 5. Grâce à cette fonctionnalité, l’application utilise l’apprentissage automatique pour vous permettre de modifier l’éclairage des visages, tant dans les portraits que dans les photos ordinaires, après leur prise. C’est certainement une fonctionnalité intéressante, mais pour l’instant du moins, c’est le domaine exclusif des utilisateurs de smartphones Pixel, car Google indique qu’elle va bientôt la lancer dans d’autres appareils Pixel.

Ces outils d’édition s’inscrivent directement dans l’approche de Google, qui privilégie la partie logicielle et non matérielle pour la caméra d’un smartphone. Alors que les fabricants de smartphones équipent leur bloc de caméra avec de plus en plus de capteurs, Google a souvent semblé être le seul à proposer des smartphones Pixel avec peu de capteurs, mais une qualité irréprochable. Avec une telle mise à jour prévue sur l’écosystème Android, c’est une bonne nouvelle.