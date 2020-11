Microsoft annonce des mises à jour automatiques des appareils Windows 10 version 1903

Microsoft s’apprête à retirer Windows 10 version 1903, ou May 2019 Update, en décembre de cette année. La société fait donc des plans sur la façon dont elle peut maintenir la sécurité des appareils qui l’utilisent encore.

La décision que le géant du logiciel va prendre se résume à des mises à jour automatiques sur ces ordinateurs. Ainsi, si vous utilisez toujours la version 1903 de Windows 10, vous serez bientôt transféré vers une version plus récente du système d’exploitation.

Il est intéressant de noter que Microsoft ne se contentera pas d’installer la dernière version de Windows 10 sur ces machines, mais s’en tiendra à une mise à jour moins importante. En d’autres termes, vous obtiendrez la version 1909 de Windows 10, ou la mise à jour November 2019, dans le but de rendre la transition aussi douce que possible.

La version 1909 de Windows 10 a été décrite comme un peu plus qu’un service pack, donc l’objectif de cette version était la fiabilité et la stabilité du système d’exploitation, avec moins de nouvelles fonctionnalités réellement incluses.

Microsoft recommande aux utilisateurs de mettre à jour manuellement leurs appareils avant la fin du délai d’assistance.

Faites une mise à jour manuelle

« Toutes les éditions version 1903 de Windows 10 et de Windows 10 Server, version 1903, atteindront leur fin de service le 8 décembre 2020. Après cette date, les appareils fonctionnant avec ces éditions de Windows ne recevront plus de mises à jour de sécurité. Nous vous recommandons de mettre à jour ces appareils vers une version prise en charge dès que possible afin de continuer à recevoir des mises à jour mensuelles de qualité avec des correctifs de sécurité et de non-sécurité », explique la société.

Selon le calendrier actuel, la version 1903 de Windows 10 devrait donc être retirée le 8 décembre, ce qui signifie qu’elle ne recevrait plus de mises à jour de sécurité sur les SKU Home et Pro après cette date. La mise à jour vers une version plus récente de Windows 10 est gratuite et peut être effectuée à partir de Windows Update.