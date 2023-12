Google Photos rejoint le sélecteur de photos d’Android pour une meilleure gestion des médias

Le sélecteur de photos d’Android 13 a été une véritable bouffée d’air frais pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée. Contrairement à l’accès « tout ou rien » des sélecteurs spécifiques aux applications, il permettait un contrôle granulaire des photos et vidéos partagées. Mais son utilité était limitée : il ne connaissait que votre bibliothèque locale. Cependant, de bonnes nouvelles se profilent à l’horizon, avec des fournisseurs de médias sur le cloud comme Google Photos qui se préparent enfin à rejoindre la fête.

Comme l’a repéré Android Authority, les récentes mises à jour de Google Photos révèlent une prise en charge complète du sélecteur de photos pour la prise en charge du cloud.

L’activation de cette fonctionnalité depuis un flag caché ouvre une nouvelle page « Cloud media app » dans les paramètres, où vous pouvez activer Google Photos. Cette option débloque l’option « Accès Google Photos » dans l’application Photos, ce qui vous permet d’autoriser le sélecteur de photos à accéder à votre bibliothèque sur le cloud.

Cette fonctionnalité a été annoncée lors de la conférence Google I/O 2022 et a depuis été récemment ajoutée à des applications telles que Google Keep, Google Chat et Google Messages sur les appareils fonctionnant sous Android 11 avec la mise à jour du système Google Play de novembre 2023. Toutefois, en dehors des applications Google, les développeurs d’applications doivent implémenter l’API, et l’adoption a été lente.

Aujourd’hui, avec l’ajout de Google Photos et, espérons-le, le déploiement plus large de cette fonctionnalité, les développeurs pourraient être encouragés à adopter le sélecteur de photos, offrant ainsi aux utilisateurs un contrôle inégalé sur leurs souvenirs partagés. Espérons que Google Photos ouvre la voie et que d’autres fournisseurs de cloud comme Microsoft OneDrive suivront, créant ainsi une expérience de partage véritablement universelle et respectueuse de la vie privée sur Android.

Aussi formidable que cela puisse paraître, il reste encore quelques problèmes à résoudre avec le sélecteur de photos. Par exemple, comme l’a noté l’expert Android Mishaal Rahman, les albums créés par des applications comme Snapseed restent cachés dans l’onglet « Photos », absents de « Albums ». En outre, il a constaté que les médias sur le cloud n’apparaissent pas dans la nouvelle boîte de dialogue d’autorisation d’Android 14 pour l’accès partiel.

The November 2023 Google Play System Update brought Android’s Photo Picker to more apps like Google Keep, Google Chat, and Google Messages on devices running Android 11.

This is because Google enabled the ACTION_GET_CONTENT takeover for Android 11 devices with the latest version… pic.twitter.com/I2cuJLcMON

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 18, 2023