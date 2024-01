Google Photos simplifie la navigation avec l’introduction de Photo Stack

Les utilisateurs Android et iOS de l’application Google Photos bénéficient d’une nouvelle fonctionnalité appelée Photo Stack. Selon un tweet d’Artem Russakovski relayé par Forbes, vous saurez que Photo Stack a été ajouté à votre téléphone.

En effet, vous recevrez un message pop-up expliquant que Photo Stack a été automatiquement activé sur votre appareil. Vous pouvez désactiver la fonction directement à partir de la fenêtre contextuelle ou aller dans les paramètres de l’application pour désactiver la fonction.

Les piles de photos sont des collections de photos qui ont été prises à peu près au même moment et qui sont empilées sous une image miniature. La seule photo visible dans la pile est celle du dessus, qui est la vignette de l’ensemble de la pile. Cette photo est appelée « Top pick ».

Fiiiinally just got the stacked photos in Google Photos activated today. This rollout took forever. pic.twitter.com/zDaGbn8RfP

— Artem Russakovskii (@ArtemR) January 22, 2024