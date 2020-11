Le nouvel outil de gestion du stockage de WhatsApp permet de libérer plus facilement de l’espace

WhatsApp a ajouté des fonctionnalités utiles à l’application ces derniers temps. La société a récemment ajouté la possibilité de vous permettre de mettre les discussions en sourdine pour toujours et maintenant, le géant de la messagerie déploie son nouvel outil de gestion du stockage.

En effet, WhatsApp a repensé son outil de gestion du stockage, permettant aux utilisateurs de trouver et de supprimer plus facilement les fichiers qui prennent trop de place sur leur smartphone.

WhatsApp travaille notamment sur cette fonctionnalité depuis le mois de juin. Après avoir été repérée en août, la fonctionnalité a fait son apparition sur la version bêta de WhatsApp sur Android à la fin du mois de septembre. Vous pouvez accéder à la section remaniée d’utilisation du stockage à partir des paramètres de « Paramètres -> Utilisation données et stockage -> Gérer le stockage ».

Lorsque vous ouvrez le nouvel outil de gestion du stockage, vous remarquerez la nouvelle barre en haut. La barre supérieure représente le stockage occupé et l’espace libre présent dans votre appareil. L’entreprise a également ajouté des sections dédiées à la suppression des fichiers de plus de 5 Mo et des supports qui sont transférés plusieurs fois.

Il est également utile de mentionner que vous pouvez trier les fichiers du plus récent, plus ancien et plus grand dans la section Chats de la gestion du stockage. De cette façon, vous pouvez rapidement classer vos fichiers par ordre de priorité et supprimer ceux qui ne valent plus la peine d’être conservés sur votre smartphone.

Faites le nettoyage

Le nouvel outil de gestion du stockage sera sans aucun doute utile aux utilisateurs dont les smartphones manquent de stockage. Même si vous disposez d’un espace de stockage suffisant, vous pouvez utiliser l’outil pour désencombrer votre galerie sans trop de problèmes.

Cette fonction est maintenant disponible sur Android et iOS. Vous pouvez essayer la fonction en mettant à jour WhatsApp avec la dernière version disponible sur le Google Play Store ou l’App Store.