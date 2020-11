Purism annonce le Librem mini v2, un ordinateur sous Linux

Le Librem mini de Purism a fait ses débuts il n’y a pas longtemps avec une approche plutôt unique, promettant un mélange de fonctionnalités de pointe en matière de protection de la vie privée avec la puissance de Linux, le tout dans un ordinateur de poche.

Et maintenant, l’entreprise revient avec une annonce importante : la première mise à niveau matérielle du Librem mini est en ligne. Officiellement appelé Librem mini V2, le nouveau mini-ordinateur est en fait le modèle original avec un processeur mis à jour. Le nouveau modèle est équipé du nouveau processeur Intel i7-10510U de 10e génération cadencé à 4,9 GHz.

Le meilleur de tout est que le Librem mini v2 est au même prix que le premier modèle, malgré la mise à niveau du processeur. Toutes les autres spécifications restent exactement les mêmes.

« Il y a moins d’un an, nous avons annoncé notre nouvelle campagne Librem mini. Nous voulions offrir aux gens un PC de bureau puissant et accessible dans un format mini, avec le même micrologiciel et le même système d’exploitation gratuits que nos ordinateurs portables. La campagne Librem mini a été un grand succès et nous sommes maintenant heureux d’annoncer une mise à niveau de la gamme de produits Librem mini », a déclaré Purism dans une annonce faite aujourd’hui.

« Alors que le mini v1 était déjà un ordinateur de bureau ou un serveur de maison performant, la mise à jour du processeur rend le Librem v v2 encore plus puissant tout en offrant le même micrologiciel PureBoot ou coreboot et en faisant tourner le même PureOS respectueux de la liberté ».

Disponible dès aujourd’hui

Le nouvel appareil est déjà disponible à l’achat aujourd’hui. Le prix de base de 699 dollars vous permet d’obtenir un modèle configuré avec 8 Go de RAM et 250 Go de stockage, mais sans fonctions sans fil. Vous pouvez payer un supplément de 29 dollars pour un module WiFi 4 + Bluetooth 4.0. Bien qu’il s’agisse de versions relativement anciennes de chaque norme, n’oubliez pas que le public cible des ordinateurs de Purism est celui qui s’intéresse aux logiciels libres et gratuits, à la confidentialité et à la sécurité. Ainsi, la carte sans fil a probablement été choisie pour son support des logiciels libres. On va retrouver 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, 1 port USB-C 3.1, 1 port Ethernet Gigabit, 1 prise audio de 3,5 mm, 1 port HDMI 2.0 et 1 DisplayPort 1.2.

Le Librem mini v2 est toujours livré avec la distribution Linux PureOS de la société qui comprend le support de PureBoot basé sur Coreboot qui désactive et neutralise le moteur de gestion Intel (IME).