Microsoft Edge a gagné des parts de marché sur Chrome en octobre

Il y a quelques années, le navigateur Internet le plus populaire était Internet Explorer de Microsoft. Ces dernières années, Internet Explorer a perdu un grand nombre de ses utilisateurs en raison de la migration vers Google Chrome. Finalement, Microsoft est passée au moteur Chromium (la base de Chrome) pour Microsoft Edge, et Edge s’en sort beaucoup mieux face à ses concurrents. Les derniers chiffres concernant la part de marché des navigateurs pour octobre 2020 sont disponibles, et Chrome a perdu des parts de marché alors que Edge a connu une forte augmentation du nombre d’utilisateurs.

Les données proviennent de NetMarketShare, une société qui suit ce que les utilisateurs de navigateurs Internet utilisent pour naviguer sur les sites Web. La mise en garde qui s’impose est que cette société enregistre les appareils qui n’accèdent qu’à certains sites Web, mais la taille de l’échantillon est importante, et elle donne une bonne idée de la part de marchés.

Selon les derniers chiffres, Edge détient une part de marché de 10,22 % sur le marché des ordinateurs de bureau. C’est un gain appréciable par rapport à septembre, où Edge avait une part de marché de 8,84 %.

Edge a presque doublé sa part de marché par rapport aux 5,60 % qu’elle détenait au quatrième trimestre 2019. Cela équivaut à une augmentation de 4,62 % d’une année sur l’autre. Certes, Chrome a toujours une avance considérable sur tous les autres navigateurs du marché, mais Edge est maintenant en deuxième position. En octobre, Chrome détenait 69,25 % du marché.

Le navigateur situé juste en dessous de Edge est Firefox avec 7,22 % du marché, Internet Explorer est quatrième avec 5,57 % du marché, et Safari est cinquième avec 3,40 % du marché. Chrome a un peu d’avance sur certains autres navigateurs, car Google encourage les utilisateurs de son moteur de recherche extrêmement populaire à utiliser Chrome et les appareils Android sont livrés avec Chrome préinstallé.

Des techniques douteuses pour attirer

Google a également utilisé des tactiques douteuses pour effrayer les utilisateurs de Edge en ciblant les messages sur les utilisateurs recommandant Chrome pour la sécurité.

Dans le même temps, Microsoft ne manque pas de marteler les utilisateurs de Windows en essayant de les inciter à utiliser le navigateur Edge.