L’application WhatsApp de Facebook a publié une nouvelle mise à jour pour l’application de messagerie sur iPhone et Android afin d’ajouter une option de mise en sourdine du chat qui aurait dû être présente dès le début.

Dans les précédentes versions de WhatsApp pour les appareils mobiles, chaque fois qu’un utilisateur voulait mettre un contact en sourdine, les options disponibles étaient de 8 heures, une semaine et un an. Une fois le temps sélectionné écoulé, WhatsApp désactivait automatiquement le contact, permettant une fois de plus aux notifications de messages d’apparaître sur l’appareil.

La dernière version de WhatsApp corrige le tout et ajoute une option « Toujours » qui permet de mettre en sourdine un contact spécifique pour une durée indéterminée. Les nouvelles options de mise en sourdine d’un contact sont désormais de « 8 heures », « Une semaine » et « Toujours ».

Comme vous pouvez facilement vous en rendre compte, choisir « Toujours » signifie que votre contact est mis en sourdine pour toujours jusqu’à ce que vous le démontriez manuellement à partir du même écran.

Plus d’options en cours de route

En attendant, WhatsApp a commencé à travailler sur d’autres améliorations pour ses clients mobiles et de bureau.

Par exemple, l’une des nouvelles fonctionnalités qui pourrait faire ses débuts assez tôt est censée concerner les appels vidéo sur WhatsApp Web et WhatsApp desktop. Cela signifie que les utilisateurs seraient autorisés à lancer et à participer à des appels vidéo directement depuis leur PC, en utilisant la caméra de leur ordinateur.

La version Android de WhatsApp sera également mise à jour avec la prise en charge de Face Unlock, une fonctionnalité qui existe depuis environ un an sur l’iPhone. Avec cette option, les utilisateurs peuvent bloquer l’accès à leurs conversations et ne déverrouiller l’application qu’à l’aide de la reconnaissance faciale.

Pour l’instant, ces améliorations ne sont toutefois disponibles que dans le cadre des dernières versions bêta, et WhatsApp n’a pas communiqué de détails quant au moment où elles sont censées être disponibles pour tout le monde.