Un unboxing du DJI Mini 2 alors qu’il n’a pas été dévoilé

Il n’y a pas si longtemps, DJI a lancé son dernier drone Mavic Air 2, mais ce n’est pas le seul drone que la célèbre société a prévu pour cette année. Il y a eu des rumeurs sur le successeur du mini drone de l’année dernière et maintenant nous pourrions être à quelques semaines d’en entendre parler officiellement.

Heureusement, certaines boutiques ne semblent pas encore en être conscientes et ont vendu ce qui sera annoncé comme le DJI Mini 2, donnant aux fans un aperçu de ce à quoi ils peuvent s’attendre lorsque les produits seront officiellement disponibles.

Il est amusant de constater que Best Buy a été l’une des plus grandes sources de fuites, et pas seulement avec les drones. Les employés ignorent parfois les embargos sur certains produits, surtout s’ils ont des noms déroutants ou des changements de nom. Heureusement pour les fans de drones DJI, un des magasins de Best Buy vendait en fait un DJI Mini 2. Et si vous êtes un revendeur, et surtout un gros revendeur, il est peu probable que des sanctions très graves soient prises si vous enfreignez un peu les règles. Peut-être une tape sur les doigts, mais pas plus. En effet, ce n’est pas comme si DJI allait retirer sa gamme de produits d’un revendeur aussi important que Best Buy.

Oui, DJI a apparemment abandonné la marque « Mavic », bien qu’elle l’ait utilisée pour le Mavic Air 2 en mai dernier. Il semble que DJI vise des noms de produits plus courts dans tous les domaines, mais, heureusement, ce n’est pas la seule chose qui a changé.

Bien qu’elle conserve son châssis plus petit et plus léger, elle bénéficie de quelques améliorations significatives. Selon la vidéo, le drone ne pèse que 249 grammes, une caractéristique plus que souhaitable, car de nombreux pays exigent une réglementation des drones de plus de 250 grammes. La portée du DJI Mini 2 sera de 10 km.

Un temps de vol plus long

Le plus remarquable est peut-être la façon dont DJI est passé à la dernière version de son contrôleur, en activant OcuSync 2.0 et en s’attaquant à l’un des plus gros problèmes avec le premier Mavic Mini. Le temps de vol a été augmenté d’une minute pour atteindre 31 minutes et le drone est maintenant capable de filmer en 4K. Néanmoins, le drone sera équipé de moteurs plus puissants et pourra voler dans des vents plus forts que ses prédécesseurs.

Le DJI Mini 2 semble être une véritable amélioration à certains égards, mais reste étrangement le même à d’autres. Malgré la nouvelle capacité 4K, le drone aurait exactement la même caméra que son prédécesseur.

Aucune date pour l’annonce du mini drone n’a encore été révélée, mais si Best Buy l’a déjà en rayon, par erreur ou non, le lancement devrait être proche.