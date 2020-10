Sony détaille le fonctionnement de sa PlayStation Plus Collection pour la PS5

Hier a été un jour assez important pour l’actualité de la PlayStation 5, car Sony a révélé plusieurs jeux qui seront disponibles sur la plateforme au moment de leur lancement ou peu après. Mais l’actualité de la PS5 ne s’est pas arrêtée là, puisque Sony a également partagé de nouveaux détails sur la PlayStation Plus Collection et a annoncé les nouveaux jeux pour le PS Plus en novembre — qui, pour la première fois, comprend des jeux gratuits pour la PlayStation 5.

La PlayStation Plus Collection, comme certains d’entre vous s’en souviennent probablement, est une collection de jeux qui seront disponibles pour les abonnés du PlayStation Plus sur PS5. Elle est présentée comme une « bibliothèque de jeux PS4 » qui couvre à la fois les offres de Sony et certains titres majeurs de développeurs et d’éditeurs tiers. Si vous n’avez pas la PS4, la PlayStation Plus Collection pourrait vous permettre de vous mettre au courant de certains des points forts de la console.

En effet, la liste des jeux de la PlayStation Plus Collection comprend certaines des plus grandes exclusivités PS4 de toute la génération. Jetez un coup d’œil à la liste des jeux de première partie et de tiers qui seront disponibles dans la PlayStation Plus Collection :

Titres de première partie :

Bloodborne

Days Gone

Detroit : Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Titres de tiers :

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III—Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

Il manque quelques titres clés

C’est une liste assez longue, mais bien sûr, il manque quelques titres clés de l’ère PlayStation 4, dont Spider-Man de Marvel et Horizon Zero Dawn. Cependant, même sans toutes les grandes exclusivités de Sony, elle devrait en offrir pas mal aux possesseurs de PlayStation 5, surtout dans les premiers temps où la bibliothèque de la PlayStation 5 est mince. La PlayStation Plus Collection sera disponible dès le lancement de la PlayStation 5, ce qui signifie qu’elle sera disponible soit le 19 novembre en France.

En outre, Sony a également annoncé les titres gratuits du PlayStation Plus pour le mois de novembre. Le premier jeu PlayStation Plus que les possesseurs de PS5 recevront est Bugnsax, mais les possesseurs de PS5 recevront également Middle-Earth : Shadow of Mordor, tout comme les propriétaires de la PlayStation 4. Enfin, les possesseurs de la PlayStation 4 peuvent s’attendre à recevoir Hollow Knight : Voidheart Edition, qui vaut la peine d’être téléchargé si vous êtes un fan des jeux Metroidvania et que vous n’avez pas encore joué à Hollow Knight.