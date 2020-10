Microsoft Edge déploie des onglets verticaux dans les canaux Canary et Dev

Après avoir mis en place des onglets verticaux pour un nombre limité d’utilisateurs du canal Canary de Edge en août dernier, Microsoft déploie maintenant cette fonctionnalité à grande échelle pour les testeurs des canaux Canary et Dev de Edge.

Comme son nom l’indique, les onglets verticaux permettent de disposer tous vos onglets de manière verticale, ce qui peut être un excellent outil sur les écrans larges modernes. Microsoft a placé le changement d’onglets sur le bord gauche de l’écran. De cette façon, vous pouvez facilement visualiser et gérer plusieurs onglets sur Edge.

“La plupart des sites Web sont encore conçus avec une largeur plus étroite qui laisse de l’espace inutilisé de part et d’autre du contenu. Les onglets verticaux profitent de cet espace inutilisé pour vous montrer plus d’onglets sans sacrifier la quantité de contenu que vous pouvez voir en même temps. Et grâce à la possibilité de faire défiler vos onglets, vous êtes libre d’en ouvrir autant que vous le souhaitez“, explique Microsoft.

Si vous utilisez les versions Canary ou Dev de Edge, vous pouvez déjà essayer cette fonctionnalité. De plus, l’option est présente par défaut et vous n’avez pas besoin de plonger dans les paramètres pour la trouver. Il vous suffit de cliquer sur l’icône des onglets verticaux présente dans le coin supérieur gauche du navigateur.

Malgré cette transition, vous ne passez pas à côté des fonctionnalités que vous avez avec les onglets horizontaux. Vous pouvez toujours épingler des onglets, en sélectionner plusieurs et même mettre en sourdine ceux dont le média est en cours de lecture en arrière-plan.

Un autre ajout intéressant par rapport au Chrome

Ce que j’aime le plus dans les onglets verticaux, c’est la possibilité de les réduire lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Cela permet de gagner de la place et d’améliorer l’esthétique générale. Vous pouvez également choisir de toujours voir le volet agrandi en l’épinglant. Si tout se passe comme prévu, Microsoft devrait amener les onglets verticaux en version bêta et éventuellement dans la version stable de Edge plus tard en 2020 ou au début de 2021, peut-être lorsque Edge 88 sera lancé dans la version stable vers le 19 janvier 2021.

Il s’agit là d’une autre nouveauté du nouveau Microsoft Edge qui le distingue de Google Chrome. Les navigateurs sont peut-être les mêmes sous le capot, mais Microsoft ajoute des fonctionnalités que Chrome n’a pas.