L’annonce de la OnePlus Watch a été indéfiniment reportée

OnePlus a lancé une multitude de produits, allant d’un drone à des écouteurs sans fil. La seule chose qu’il n’a pas encore faite, du moins pas sous une forme tangible et commerciale, est une montre connectée.

Des rumeurs sur la montre connectée de OnePlus circulent depuis des années, depuis la naissance de la société, et il semble que la situation ne changera pas de sitôt, voire pas du tout. Après un teaser de ce qui pourrait être la première OnePlus Watch, une nouvelle rumeur prétend qu’une fois de plus, elle pourrait ne jamais arriver à votre poignet.

Presque tous les fabricants de smartphones ont déjà sorti leur propre smartwatch d’une façon ou d’une autre. Même des marques chinoises comme OPPO et Vivo ont rejoint le mouvement, il est donc normal que leur cousin OnePlus le rejoigne bientôt — Vivo, OPPO, OnePlus et realme appartiennent tous à un énorme groupe chinois appelé BBK Electronics. Malheureusement, ce ne sera peut-être jamais le cas.

Il y a deux semaines, le compte Twitter de OnePlus India a publié un teaser qui laissait entendre que le moment serait enfin venu. Ce n’était qu’une question de temps, indiquait le tweet, mais il semble que ce temps ne viendra jamais.

More things are coming to the OnePlus ecosystem. It’s just a matter of time 🧐#UltraStopsAtNothing pic.twitter.com/yPG4gfaBx3

—OnePlus India (@OnePlus_IN) October 14, 2020