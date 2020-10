TechRewind vous fait remonter le temps pour explorer les technologies rétro

Depuis que la technologie a commencé à évoluer, nous avons vu différents types d’appareils arriver sur le marché et même mourir, au fil des ans. Parfois, en fouillant dans mes tiroirs, je trouve un vieil appareil, comme un baladeur ou autre, que mon frère aîné avait et je fais instantanément un voyage dans le passé, et devinez quoi ? En fait, j’adore ça.

Alors, si vous êtes quelqu’un comme moi, je suis sûr que vous allez adorer ce site Web qui vous permet d’explorer presque tous les produits technologiques du passé et de les comparer avec ceux de la génération actuelle.

Baptisé « TechRewind », ce site Web vous permettra, comme l’a déclaré son concepteur, de « voyager dans le temps et d’avoir un aperçu de l’aspect des produits lors de leur lancement et de leur état actuel ». Le site Web est comme un musée virtuel pour un passionné de technologie. « C’est la nostalgie qui m’a poussé à le faire, vraiment. Les produits que vous voyez sur TechRewind sont pour la plupart ceux que j’ai utilisés en grandissant », a écrit Naeem Noor, le créateur de ce site unique en son genre.

Maintenant, une fois que vous visitez « TechRewind », vous pouvez sélectionner une année spécifique à « rembobiner », et vous pourrez voir tous les principaux produits technologiques, qu’il s’agisse de matériel, de logiciels ou de jeux, qui sont sortis cette année-là. Par exemple, si vous sélectionnez l’année 2001, vous trouverez des produits comme Xbox, iPod, macOS, Wikipedia, iTunes, et quelques autres.

Ainsi, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, chacune des vignettes des produits montre la toute première icône ou la version des produits. Cependant, si vous prenez le pointeur de votre souris et que vous passez sur ces vignettes, vous verrez l’itération actuelle du logiciel ou du matériel.

En cours d’élaboration

Le site Web étant encore en cours d’élaboration, il existe certains produits pour lesquels des captures d’écran appropriées ne sont pas disponibles. Bien que le créateur affirme avoir utilisé de nombreux sites Web comme Wikipedia et archive.org pour collecter les données de ce site, il n’a pas pu trouver d’images et de captures d’écran pour chaque produit.

Maintenant, si vous possédez une image d’un produit qui n’est pas disponible sur « TechRewind », vous pouvez facilement la télécharger sur le site Web pour aider à améliorer la base de données. Il vous suffit de cliquer sur le produit dont les images ne sont pas disponibles pour ouvrir sa page d’information, puis de télécharger la capture d’écran ou l’image du produit que vous possédez à partir de là.

Donc, si vous voulez faire un voyage de Nostalgie et explorer les produits rétro qui ont ouvert la voie aux produits actuels, consultez ce site Web dès maintenant.