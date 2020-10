Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, quitte la société pour de bon

Vendredi, Carl Pei a confirmé qu’il quittait la société qu’il a aidé à fonder. « Après près de 7 ans passés chez OnePlus, j’ai pris la décision difficile de lui dire au revoir », a-t-il écrit dans un message sur les forums de la communauté OnePlus.

Des rapports indiquant que Pei avait quitté OnePlus ont commencé à circuler en ligne au début de la semaine après que des documents internes de la société, qui semblaient montrer que Pei ne faisait plus partie de l’équipe de direction, aient fait leur apparition sur Reddit. À l’époque, OnePlus ne proposait qu’un « non commentaire ».

Ces dernières années, des rapports ont fait état de tensions entre Pei et le PDG de OnePlus, Pete Lau, mais vous ne le voyez pas dans la lettre publiée dans la matinée du 16 octobre 2020. « Je suis éternellement reconnaissant à Pete d’avoir donné sa chance à ce gamin sans diplôme universitaire, qui n’avait rien d’autre qu’un rêve », a-t-il déclaré. « La confiance, le mentorat et la camaraderie ne seront jamais oubliés. Merci pour l’opportunité d’une vie ».

Il est donc particulièrement élogieux à l’égard de Lau, qui lui a donné l’occasion de prouver sa valeur dans une industrie impitoyable où les multinationales géantes luttaient pour gagner de l’argent.

Selon un rapport de TechCrunch, Pei prévoit de lancer sa propre entreprise et est actuellement en train de réunir des capitaux. Toutefois, dans son message d’adieu, il ne donne pas trop d’indications sur ce qu’il compte faire ensuite. « Ces dernières années, OnePlus a été mon seul centre d’intérêt, et tout le reste a dû passer au second plan. J’ai hâte de prendre un peu de temps pour décompresser et rattraper le temps perdu avec ma famille et mes amis. Et ensuite, suivre mon cœur pour la suite », écrit-il.

Et maintenant ?

Comme Pei est encore un adulte relativement jeune, il ne faut pas s’étonner qu’il aille avoir une seconde vie après OnePlus. Suggérer qu’il suivra son cœur « pour la suite » pourrait signifier qu’il travaillera avec une autre entreprise où il sera connu du public.

En attendant, OnePlus n’a pas annoncé qu’il y aurait un remplacement direct pour le rôle de Carl Pei pour le moment. Et voilà, c’est la fin d’une époque chez OnePlus. Nous apprendrons probablement ce qui va suivre pour Pei dans les mois à venir.