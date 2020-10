La 11e génération de processeurs Rocket Lake-S de Intel arrive au 1er trimestre 2021

Au début de l’année 2020, Intel a rendu les PC de bureau encore plus performants avec les processeurs Intel Core Series S de 10e génération, notamment avec le Intel Core i9-10900K. Au premier trimestre 2021, la 11e génération de processeurs Intel Core Series S pour ordinateurs de bureau (nom de code Rocket Lake-S) apporteront encore plus de performances aux joueurs et aux passionnés.

Les prochaines semaines seront très probablement remplies de nouvelles sur les nouvelles consoles de jeu, mais cela ne signifie pas que les joueurs sur PC sont laissés pour compte. En plus des nouvelles cartes graphiques de NVIDIA et de AMD, Intel a également mis en avant sa volonté d’axer les jeux sur ses prochains processeurs de 11e génération. Ces processeurs Intel Rocket Lake-S n’arriveront peut-être pas avant le début de l’année prochaine, mais cela signifie que vous aurez tout le temps d’économiser pour ce que Intel positionne pratiquement comme la solution pour le gaming sur PC.

Certains diront que le jeu des chiffres n’est qu’un stratagème de marketing industriel, mais Intel souligne que ces chiffres ont une signification, surtout dans le contexte des jeux. Au-delà des cœurs à haute fréquence habituels, le jeu dépend fortement des instructions par horloge ou IPC. Il n’est donc pas surprenant que Intel ne soit pas modeste quant aux gains de performances à deux chiffres des IPC de sa dernière architecture.

Cypress Cove est le nom de cette nouvelle architecture et elle est basée sur l’architecture coeur Ice Lake associée à l’architecture graphique Tiger Lake. Pour ceux pour qui ces détails sont importants, oui, cela signifie qu’elle est rétroportée de 10 nm à 14 nm, ce qui signifie que les ordinateurs de bureau devront encore se contenter de processeurs en 14 nm pour cette itération. Certains pourraient mettre en doute cette amélioration à deux chiffres en raison de ce facteur, mais nous devrons attendre que les benchmarks apparaissent avant de tirer des conclusions.

Optimisé pour des sessions gaming

Bien qu’ils ne puissent toujours pas se contenter de graphiques discrets NVIDIA ou AMD, les GPU intégrés d’Intel ont définitivement fait leur apparition, suffisamment pour alimenter certains jeux, même dans des conditions moyennes. Les processeurs pour les ordinateurs de bureau Rocket Lake-S seront dotés non seulement de graphiques Intel UHD, mais aussi de graphiques Intel UHD dotés de sa dernière architecture graphique Xe. Et au cas où vous souhaiteriez ajouter des cartes discrètes ou la mémoire Optane d’Intel, la prise en charge d’un maximum de 20 lignes CPU PCIe 4.0 promet une plus grande flexibilité de configuration dans ce domaine.

Bien sûr, ce n’est que la partie visible de l’iceberg, et les processeurs Rocket Lake-S ont plus à offrir, notamment la prise en charge de trois écrans 4Kp60 ou de deux écrans 5Kp60, de nouveaux encodeurs de médias et, bien sûr, l’intelligence artificielle grâce à un Intel Deep Learning Boost amélioré.

Tous ces avantages pour le jeu seront disponibles au moment du lancement des puces au premier trimestre 2021. Les joueurs voudront donc peut-être préparer leur portefeuille pour les nouvelles plateformes.